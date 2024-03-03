Логвиненко предложил жильцам аварийного дома в Ростове купить «такое же жилье»

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Собственники пожаловались, что выплат компенсаций не хватит на то, чтобы купить новое жилье. Горожане обращают внимание, что могут использовать выплату как первоначальный взнос по ипотеке, однако средств ежемесячно погашать кредит у них нет.
«Оценка сделана очень мало. Поймите по-человечески, что за эти деньги можно купить? Ничего», — заявил на встрече один из собственников.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко обратил внимание, что до этого люди жили в аварийном доме, а потому рассчитывать на баснословные суммы они, дескать, не могли изначально.
«То, что за эти деньги невозможно купить что-то хорошее, вот с этим я согласен. То, что за эти деньги можно купить такое же жилье, это точно можно. […] Выплаты носят компенсацию за потерю имущества», — заключил градоначальник.
Также Логвиненко попросил ростовчан на встрече с ним не устраивать телешоу.