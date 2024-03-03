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Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Встреча представителей администрации Ростова с жильцами дома на Нариманова, 72/3 3 марта

Логвиненко предложил жильцам аварийного дома в Ростове купить «такое же жилье»

3 марта 2024, 12:47
Фото: rostovgazeta.ru
Встреча представителей администрации Ростова с жильцами дома на Нариманова, 72/3 3 марта
Собственники квартир в пятиэтажке на Нариманова, 72/3 пожаловались на невозможность купить новое жилье, вопрос обсуждался на встрече ростовчан с представителями властей.

Собственники пожаловались, что выплат компенсаций не хватит на то, чтобы купить новое жилье. Горожане обращают внимание, что могут использовать выплату как первоначальный взнос по ипотеке, однако средств ежемесячно погашать кредит у них нет.

«Оценка сделана очень мало. Поймите по-человечески, что за эти деньги можно купить? Ничего», — заявил на встрече один из собственников.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко обратил внимание, что до этого люди жили в аварийном доме, а потому рассчитывать на баснословные суммы они, дескать, не могли изначально.

Встреча представителей администрации Ростова с жильцами дома на Нариманова, 72/3 3 марта
Видео: rostovgazeta.ru

«То, что за эти деньги невозможно купить что-то хорошее, вот с этим я согласен. То, что за эти деньги можно купить такое же жилье, это точно можно. […] Выплаты носят компенсацию за потерю имущества», — заключил градоначальник.

Также Логвиненко попросил ростовчан на встрече с ним не устраивать телешоу.

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