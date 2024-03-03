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Published Сегодня, 10:32

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Updated Сегодня, 10:34

Алексей Логвиненко на встрече с жильцами рухнувшего дома на улице Нариманова, 72/3

Логвиненко просит ростовчан не устраивать из встречи с ним телешоу

3 марта 2024, 10:32
Фото: rostovgazeta.ru
Алексей Логвиненко на встрече с жильцами рухнувшего дома на улице Нариманова, 72/3
Власти Ростова провели очередную встречу с жильцами рухнувшего дома на улице Нариманова, 72/3, мероприятие посетил корреспондент RostovGazeta.

В воскресенье, 3 февраля, состоялась встреча представителей ростовской администрации с жителями дома на Нариманова, 72/3. На мероприятии обсуждался вопрос выплат и компенсаций по потере имущества. Также жители рассказали о проблемах при оценке жилья, восстановлении утерянных документов.

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Обсуждения снова выдались весьма напряженными и на повышенных тонах. Во время одной из дискуссий градоначальник Алексей Логвиненко попросил не превращать встречу в шоу «Мужское/женское».

«У нас сегодня встреча по существу, а не ток-шоу „Мужское и женское“. Ток-шоу идите в другое место устраивайте, вам сказали, иначе мы отправим вам сейчас за пределы [помещения]», — заявил Логвиненко, обращаясь к одной из участниц встречи.

Градоначальник сделал отсылку к недавнему эфиру ток-шоу, где рассказали историю дома на Нариманова, 72/3. Подробнее о том, что показали в передаче, ранее рассказала RostovGazeta.

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