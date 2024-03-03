Логвиненко просит ростовчан не устраивать из встречи с ним телешоу

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
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Updated Сегодня, 10:34
В воскресенье, 3 февраля, состоялась встреча представителей ростовской администрации с жителями дома на Нариманова, 72/3. На мероприятии обсуждался вопрос выплат и компенсаций по потере имущества. Также жители рассказали о проблемах при оценке жилья, восстановлении утерянных документов.
Обсуждения снова выдались весьма напряженными и на повышенных тонах. Во время одной из дискуссий градоначальник Алексей Логвиненко попросил не превращать встречу в шоу «Мужское/женское».
«У нас сегодня встреча по существу, а не ток-шоу „Мужское и женское“. Ток-шоу идите в другое место устраивайте, вам сказали, иначе мы отправим вам сейчас за пределы [помещения]», — заявил Логвиненко, обращаясь к одной из участниц встречи.
Градоначальник сделал отсылку к недавнему эфиру ток-шоу, где рассказали историю дома на Нариманова, 72/3. Подробнее о том, что показали в передаче, ранее рассказала RostovGazeta.