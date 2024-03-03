Логвиненко просит ростовчан не устраивать из встречи с ним телешоу

«У нас сегодня встреча по существу, а не ток-шоу „Мужское и женское“. Ток-шоу идите в другое место устраивайте, вам сказали, иначе мы отправим вам сейчас за пределы [помещения]», — заявил Логвиненко, обращаясь к одной из участниц встречи.