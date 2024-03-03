Мощные магнитные бури обрушатся на жителей Ростовской области в марте

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Ученый поделился, что геомагнитная активность будет на высоком уровне в течение всего месяца. Первая буря выпадает уже на 3–4 марта. Однако она будет слабой.
Самая сильная магнитная буря в месяце ожидается 9–10 марта. Ее пик придется на 03.00 мск 10 марта. Ослабевать геомагнитная активность начнет лишь после 21.00. В эти дни вероятны обострения мигрени и некоторых других хронических заболеваний.
С 15 по 16 марта ростовчан ждет магнитная буря средней интенсивности. Ее пика стоит ждать ночью 16 марта — с 03.00 до 06.00. Хоть буря и не будет сильной, однако метеозависимым людям все равно стоит следить за самочувствием.
Еще несколько слабых геомагнитных активностей следует ждать 21–22 марта и 27–28 марта. Возмущения в эти дни будут умеренными, что, однако, не исключает проблем с давлением и общего ухудшения состояния у некоторых граждан.
Однако Анатолий Петрукович обратил внимание, что даты и часы магнитных бурь могут сдвинуться, так как точно предсказать геомагнитную активность можно лишь за несколько часов до ее начала. Вместе с тем ученый предупредил, что на Солнце стало регистрироваться больше пятен, а потому так участились вспышки и выбросы энергии от звезды.
Ранее астроном предупредил о сбое в работе телевидения в Ростовской области из-за Солнца.