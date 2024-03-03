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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Мощные магнитные бури обрушатся на жителей Ростовской области в марте

Мощные магнитные бури обрушатся на жителей Ростовской области в марте

3 марта 2024, 15:03
Фото: Изображение Midjourney
Мощные магнитные бури обрушатся на жителей Ростовской области в марте
Самые сильные магнитные бури в месяце придутся на 9–10 марта, рассказал ОТР член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.

Ученый поделился, что геомагнитная активность будет на высоком уровне в течение всего месяца. Первая буря выпадает уже на 3–4 марта. Однако она будет слабой.

Самая сильная магнитная буря в месяце ожидается 9–10 марта. Ее пик придется на 03.00 мск 10 марта. Ослабевать геомагнитная активность начнет лишь после 21.00. В эти дни вероятны обострения мигрени и некоторых других хронических заболеваний.

С 15 по 16 марта ростовчан ждет магнитная буря средней интенсивности. Ее пика стоит ждать ночью 16 марта — с 03.00 до 06.00. Хоть буря и не будет сильной, однако метеозависимым людям все равно стоит следить за самочувствием.

Еще несколько слабых геомагнитных активностей следует ждать 21–22 марта и 27–28 марта. Возмущения в эти дни будут умеренными, что, однако, не исключает проблем с давлением и общего ухудшения состояния у некоторых граждан.

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Однако Анатолий Петрукович обратил внимание, что даты и часы магнитных бурь могут сдвинуться, так как точно предсказать геомагнитную активность можно лишь за несколько часов до ее начала. Вместе с тем ученый предупредил, что на Солнце стало регистрироваться больше пятен, а потому так участились вспышки и выбросы энергии от звезды.

Ранее астроном предупредил о сбое в работе телевидения в Ростовской области из-за Солнца.

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