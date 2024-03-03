Мощные магнитные бури обрушатся на жителей Ростовской области в марте

Однако Анатолий Петрукович обратил внимание, что даты и часы магнитных бурь могут сдвинуться, так как точно предсказать геомагнитную активность можно лишь за несколько часов до ее начала. Вместе с тем ученый предупредил, что на Солнце стало регистрироваться больше пятен, а потому так участились вспышки и выбросы энергии от звезды.