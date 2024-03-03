Несогласным с выплатами жильцам дома на Нариманова в Ростове предложили судиться

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
В Ростове 3 марта состоялась очередная встреча представителей администрации с жильцами рухнувшей пятиэтажки на Нариманова. По ее итогам, градоначальник Алексей Логвиненко сообщил, что жильцов дома будут расселять в этом году.
Известно, что размер выкупной стоимости жилья составит от 88 до 95,9 тысячи рублей за квадратный метр. С этой суммой согласны 55 семей. Деньги им дадут уже в конце марта. Бесплатно предоставить риэлторские услуги людям согласились ростовские бизнесмены.
С теми жильцами, кто с суммой выкупа не согласен, власти готовы решать вопрос в судебном порядке.
«За теми же, кто не согласен с выкупной стоимостью, сохраняется право оспорить ее через суд», — заявил градоначальник.
Напомним, на встрече с Логвиненко ребенок из рухнувшего дома подарил главе городской управы «волшебную палочку». Мальчик надеется, что она поможет градоначальнику найти для ростовчан из аварийного общежития жилье.