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Жители дома на Нариманова, 72/3 на встрече с представителями власти 3 марта

Несогласным с выплатами жильцам дома на Нариманова в Ростове предложили судиться

3 марта 2024, 15:54
Фото: rostovgazeta.ru
Жители дома на Нариманова, 72/3 на встрече с представителями власти 3 марта
Собственники жилья в пятиэтажке на Нариманова, 72/3 могут оспорить выкупную стоимость своих квадратных метров в суде, заявил глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.

В Ростове 3 марта состоялась очередная встреча представителей администрации с жильцами рухнувшей пятиэтажки на Нариманова. По ее итогам, градоначальник Алексей Логвиненко сообщил, что жильцов дома будут расселять в этом году.

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Известно, что размер выкупной стоимости жилья составит от 88 до 95,9 тысячи рублей за квадратный метр. С этой суммой согласны 55 семей. Деньги им дадут уже в конце марта. Бесплатно предоставить риэлторские услуги людям согласились ростовские бизнесмены.

С теми жильцами, кто с суммой выкупа не согласен, власти готовы решать вопрос в судебном порядке.

«За теми же, кто не согласен с выкупной стоимостью, сохраняется право оспорить ее через суд», — заявил градоначальник.

Напомним, на встрече с Логвиненко ребенок из рухнувшего дома подарил главе городской управы «волшебную палочку». Мальчик надеется, что она поможет градоначальнику найти для ростовчан из аварийного общежития жилье.

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