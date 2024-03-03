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Published Сегодня, 08:30

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Updated Сегодня, 08:30

Новые автобусы, в том числе «гармошки», закупят для Ростова в 2024 году

Новые автобусы, в том числе «гармошки», закупят для Ростова в 2024 году

3 марта 2024, 08:30
Фото: 1MI
Новые автобусы, в том числе «гармошки», закупят для Ростова в 2024 году
Покупать новый транспорт для города будут за счет средств специального казначейского кредита, сообщает «Ростовский городской транспорт».

Всего планируется закупить 50 автобусов разной вместимости: 10 — среднего класса, 33 — большого класса и 7 — «гармошек». Для региона в целом закупят 181 автобус. Деньги на это власти предусмотрели благодаря специальному казначейскому кредиту.

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Также в Ростове увеличится число полос, выделенных для автобусов. Как минимум, одну из них введут к осени этого года. Сейчас решается вопрос о поиске подрядчика, который проведет необходимые расчеты, после чего будет организована сама выделенная полоса.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области введут безналичную оплату проезда во всем транспорте. Также будет организован электронный учет для льготников.

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