Новые автобусы, в том числе «гармошки», закупят для Ростова в 2024 году

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Всего планируется закупить 50 автобусов разной вместимости: 10 — среднего класса, 33 — большого класса и 7 — «гармошек». Для региона в целом закупят 181 автобус. Деньги на это власти предусмотрели благодаря специальному казначейскому кредиту.
Также в Ростове увеличится число полос, выделенных для автобусов. Как минимум, одну из них введут к осени этого года. Сейчас решается вопрос о поиске подрядчика, который проведет необходимые расчеты, после чего будет организована сама выделенная полоса.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области введут безналичную оплату проезда во всем транспорте. Также будет организован электронный учет для льготников.