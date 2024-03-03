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Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Инвестор планирует открытие нового автовокзала на Шолохова в Ростове до середины лета

Новый автовокзал на Шолохова в Ростове могут открыть до середины лета

3 марта 2024, 06:10
Фото: 1MI
Инвестор планирует открытие нового автовокзала на Шолохова в Ростове до середины лета
На завершающей стадии находится капитальный ремонт центрального областного автовокзала в Ростове, говорится на сайте облправительства.

По мнению инвестора, первая очередь будет запущена в первом полугодии текущего года. Сейчас работы выполнены на 70%. Ведутся отделочные работы.

К лету будут закончены: залы ожидания, кассовые зоны, а также 19 перронов отправления и прибытия. Кроме того, появится зона для отстоя автобусов.

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Первоначально предполагаемый пассажирский поток составит до 10 тысяч человек в сутки. На следующем этапе он увеличится еще на 5 тысяч человек. Ежесуточно с автовокзала будет совершаться порядка 1,8 тысячи рейсов.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, что безналичный вид оплаты будет внедрен на всех видах транспорта в регионе. Также губернатор рассказал о введении единой пересадочной карты.

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