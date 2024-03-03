Новый автовокзал на Шолохова в Ростове могут открыть до середины лета

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
По мнению инвестора, первая очередь будет запущена в первом полугодии текущего года. Сейчас работы выполнены на 70%. Ведутся отделочные работы.
К лету будут закончены: залы ожидания, кассовые зоны, а также 19 перронов отправления и прибытия. Кроме того, появится зона для отстоя автобусов.
Первоначально предполагаемый пассажирский поток составит до 10 тысяч человек в сутки. На следующем этапе он увеличится еще на 5 тысяч человек. Ежесуточно с автовокзала будет совершаться порядка 1,8 тысячи рейсов.
Ранее глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, что безналичный вид оплаты будет внедрен на всех видах транспорта в регионе. Также губернатор рассказал о введении единой пересадочной карты.