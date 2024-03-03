Почему в России запретили стевию и какой выбрать сахарозаменитель

В Роспотребнадзоре рассказали, что было бы лучше полностью исключить добавленный сахар из рациона, но при этом необходимо помнить, что глюкоза остается важным источником энергии для организма. Например, картофель и злаки содержат крахмал, который превращается в глюкозу после усвоения и используется организмом в качестве топлива. Однако этот процесс происходит более медленно, чем в случае с употреблением сладкой газированной воды.