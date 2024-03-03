Почему в России запретили стевию и какой выбрать сахарозаменитель

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
Список разрешенных пищевых добавок был сокращен с 362 до 349. Изъяты 19 позиций, в то время как шесть новых были добавлены в список разрешенных.
Из перечня убрали пищевую добавку без номера — подсластитель Стевия.
Одновременно с этим, в списке остались стевиолгликозиды Е 960 — то же вещество, что и экстракт стевии, но с более подробными спецификациями (такими как процент содержания основного вещества, метод производства, уровень примесей, содержание токсичных веществ и т. д.). Фактически, в регламенте убрали дублирование в пользу позиции с более четкими характеристиками качества и безопасности пищевой добавки.
Из списка разрешенных также пропали:
Последние два стали применять в медицинских целях, а по закону лекарства нельзя использовать в качестве добавок.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что стевия как естественный непитательный подсластитель не участвует в обмене веществ, не содержит углеводов и не вызывает повышения уровня сахара в крови. В отличие от питательных подсластителей, таких как сахароза и фруктоза, которые обеспечивают организм энергией, стевию, как правило, рекомендуют больным с диабетом и ожирением после консультации с врачом.
Говорилось, что стевия также имеет свои противопоказания. Например, ее употребление не рекомендуется людям с низким артериальным давлением, серьезными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также может вызвать аллергические реакции.
Существует множество альтернатив сахару, которые можно использовать, чтобы подсластить блюда и напитки. Некоторые из них включают в себя:
мед — натуральный сладкий продукт, который можно использовать в качестве альтернативы сахару в различных рецептах;
фруктоза — естественный сахар, который находится во многих фруктах, таких как яблоки и виноград, и может использоваться, чтобы подсластить блюда;
кокосовый сахар — производится из цветков кокосовой пальмы и обладает более низким гликемическим индексом по сравнению с обычным сахаром.
Следует придерживаться рекомендуемых безопасных доз при использовании сахарозаменителей и подсластителей. Синтетические подсластители применяются в пищевой промышленности уже более ста лет, и в последние десятилетия появляются новые формы этих веществ. Однако на данный момент исследования по безопасности подсластителей еще не завершены.
Роспотребнадзор сообщал, что подсластители «первого поколения», созданные в начале и середине прошлого века (например, цикламаты и сахарин), в значительной степени отстают по сладости и качеству вкуса от подсластителей нового поколения (таких как аспартам, сукралоза), а также имеют больше побочных эффектов.
Рекомендуется использовать сахарозаменители в питании только временно и включать их в рацион с уменьшенным содержанием простых углеводов. Постоянное и необдуманное употребление подсластителей может привести к неверной оценке калорийности простых углеводов, что часто вызывает переедание и набор лишнего веса.
В Роспотребнадзоре рассказали, что было бы лучше полностью исключить добавленный сахар из рациона, но при этом необходимо помнить, что глюкоза остается важным источником энергии для организма. Например, картофель и злаки содержат крахмал, который превращается в глюкозу после усвоения и используется организмом в качестве топлива. Однако этот процесс происходит более медленно, чем в случае с употреблением сладкой газированной воды.
Тяга к сладкому может быть связана с привычкой к определенному вкусу. Отказаться от этой привычки можно за две или три недели, если полностью исключить сахар из рациона и при необходимости заменить его альтернативными подсластителями.