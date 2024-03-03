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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Ростовчанам показали трофейный американский танк Bradley, захваченный в Авдеевке

Поезд с оружием прибыл в Ростов-на-Дону

3 марта 2024, 12:25
Фото: Telegram-канал «Ростов папа Ростов-на-Дону»
Ростовчанам показали трофейный американский танк Bradley, захваченный в Авдеевке

В Ростове показали трофейный американский танк Bradley, взятый под Авдеевкой

Ростов посетил тематический поезд Минобороны «Сила в правде», фотографиями с мероприятия поделились в социальных сетях горожане.

Утром 3 марта Ростов посетил тематический поезд Минобороны. В девяти вагонах организовали выставки, посвященные разным рядам войск страны. Гостям показали новое российское вооружение, боевую технику времен ВОВ, а также трофейный американский танк Bradley. Его российские военные захватили в конце прошлого года на Авдеевском направлении.

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Поезд уже покинул Ростов и поехал в другие города страны. До 8 мая он сделает 75 остановок на станциях от Москвы до Владивостока.

Ранее Германия отказалась дать Украине ракеты, способные долететь до Ростова-на-Дону.

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