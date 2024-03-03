Поезд с оружием прибыл в Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Утром 3 марта Ростов посетил тематический поезд Минобороны. В девяти вагонах организовали выставки, посвященные разным рядам войск страны. Гостям показали новое российское вооружение, боевую технику времен ВОВ, а также трофейный американский танк Bradley. Его российские военные захватили в конце прошлого года на Авдеевском направлении.
Поезд уже покинул Ростов и поехал в другие города страны. До 8 мая он сделает 75 остановок на станциях от Москвы до Владивостока.
Ранее Германия отказалась дать Украине ракеты, способные долететь до Ростова-на-Дону.