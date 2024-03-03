Путин открыл Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В субботу, 2 марта, в Сочи состоялось открытие Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие продлится до 7 марта. С видеообращением к его гостям выступил президент Владимир Путин.
Он рассказал, что заявки на участие в фестивале поступили из 190 стран, а на церемонии открытия собрались представители трех сотен народов. Президент напомнил, что Россия — это многонациональная страна. А потому важно стремиться создавать общество, в котором нет места расизму и нетолерантности. Он предложил участникам фестиваля подумать о том, как укрепить в мире справедливость и взаимное сотрудничество.
Напомним, о проведении фестиваля в России стало известно весной прошлого года. Площадкой для него выбрали территорию «Сириуса» в Сочи.
Ранее сообщалось, что международный кинофестиваль проведут в Ростове-на-Дону. Там представят документальное кино и медиапроекты.