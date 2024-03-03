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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

На территории «Сириус» в Сочи начался Всемирный фестиваль молодежи

Путин открыл Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

3 марта 2024, 10:43
Фото: Пресс-служба Всемирного фестиваля молодежи
На территории «Сириус» в Сочи начался Всемирный фестиваль молодежи
На территории «Сириус» в Сочи начался Всемирный фестиваль молодежи, сообщила пресс-служба президента и сами организаторы мероприятия.

В субботу, 2 марта, в Сочи состоялось открытие Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие продлится до 7 марта. С видеообращением к его гостям выступил президент Владимир Путин.

Он рассказал, что заявки на участие в фестивале поступили из 190 стран, а на церемонии открытия собрались представители трех сотен народов. Президент напомнил, что Россия — это многонациональная страна. А потому важно стремиться создавать общество, в котором нет места расизму и нетолерантности. Он предложил участникам фестиваля подумать о том, как укрепить в мире справедливость и взаимное сотрудничество.

На территории «Сириус» в Сочи начался Всемирный фестиваль молодежиНа территории «Сириус» в Сочи начался Всемирный фестиваль молодежи
На территории «Сириус» в Сочи начался Всемирный фестиваль молодежиНа территории «Сириус» в Сочи начался Всемирный фестиваль молодежи
На территории «Сириус» в Сочи начался Всемирный фестиваль молодежиНа территории «Сириус» в Сочи начался Всемирный фестиваль молодежи
На территории «Сириус» в Сочи начался Всемирный фестиваль молодежиНа территории «Сириус» в Сочи начался Всемирный фестиваль молодежи
На территории «Сириус» в Сочи начался Всемирный фестиваль молодежиНа территории «Сириус» в Сочи начался Всемирный фестиваль молодежи
На территории «Сириус» в Сочи начался Всемирный фестиваль молодежиНа территории «Сириус» в Сочи начался Всемирный фестиваль молодежи
На территории «Сириус» в Сочи начался Всемирный фестиваль молодежи
Фото: Пресс-служба Всемирного фестиваля молодежи
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Напомним, о проведении фестиваля в России стало известно весной прошлого года. Площадкой для него выбрали территорию «Сириуса» в Сочи.

Ранее сообщалось, что международный кинофестиваль проведут в Ростове-на-Дону. Там представят документальное кино и медиапроекты.

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#Общество#Россия#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Фестиваль#Владимир Путин#Ростов
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