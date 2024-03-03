Путин открыл Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

Он рассказал, что заявки на участие в фестивале поступили из 190 стран, а на церемонии открытия собрались представители трех сотен народов. Президент напомнил, что Россия — это многонациональная страна. А потому важно стремиться создавать общество, в котором нет места расизму и нетолерантности. Он предложил участникам фестиваля подумать о том, как укрепить в мире справедливость и взаимное сотрудничество.