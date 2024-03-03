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Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Та самая «волшебная палочка», подаренная Алексею Логвиненко мальчиком из дома на Нариманова

Ребенок из рухнувшего дома в Ростове подарил Логвиненко «волшебную палочку»

3 марта 2024, 10:30
Фото: rostovgazeta.ru
Та самая «волшебная палочка», подаренная Алексею Логвиненко мальчиком из дома на Нариманова
Мальчик из рухнувшего дома на Нариманова, 72/3 подарил ростовскому градоначальнику «волшебную палочку», чтобы та помогла им найти новое жилье, сообщает со встречи властей и жильцов корреспондент RostovGazeta.

В воскресенье, 3 марта, состоялась новая встреча представителей ростовских властей с жильцами рухнувшего дома на Нариманова, 72/3. Жильцы пожаловались на проблемы при получении выплат и компенсаций, а также снова попросили пустить их в дом, чтобы забрать имущество.

Один из юных жильцов дома подарил градоначальнику Алексею Логвиненко «волшебную палочку». Презент пролежал рядом с главой администрации на протяжении встречи. Сам мальчик заявил корреспонденту RostovGazeta, что искренне верит в силу «волшебной палочки».

Та самая «волшебная палочка», подаренная Алексею Логвиненко мальчиком из дома на Нариманова
Видео: rostovgazeta.ru

«Чтобы наколдовал нам дом», — говорит ребенок.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала хронику рухнувшей многоэтажки на Нариманова в Ростове.

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