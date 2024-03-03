Ребенок из рухнувшего дома в Ростове подарил Логвиненко «волшебную палочку»

В воскресенье, 3 марта, состоялась новая встреча представителей ростовских властей с жильцами рухнувшего дома на Нариманова, 72/3. Жильцы пожаловались на проблемы при получении выплат и компенсаций, а также снова попросили пустить их в дом, чтобы забрать имущество.