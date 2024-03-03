Ретро-поезд выйдет на маршрут «Ростов — Таганрог» 8 марта

Ранее рейс ретро-поезда организовывали 23 февраля. Известно, что 8 марта состав отправится из Ростова в 09.35 мск и прибудет в Таганрог в 11.31 мск. Обратно поезд поедет из приморского города в 16.30 мск и приедет на конечную через два часа.