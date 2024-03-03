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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Поезд на паровозной тяге выйдет на маршрут «Ростов — Таганрог» 8 марта

Ретро-поезд выйдет на маршрут «Ростов — Таганрог» 8 марта

3 марта 2024, 13:29
Фото: pxhere.com
Поезд на паровозной тяге выйдет на маршрут «Ростов — Таганрог» 8 марта
Поезд на паровозной тяге выйдет на маршрут «Ростов — Таганрог» 8 марта, рассказали в министерстве транспорта региона.

Ранее рейс ретро-поезда организовывали 23 февраля. Известно, что 8 марта состав отправится из Ростова в 09.35 мск и прибудет в Таганрог в 11.31 мск. Обратно поезд поедет из приморского города в 16.30 мск и приедет на конечную через два часа.

Ретро-поезд выйдет на маршрут «Ростов — Таганрог» 23 февраля и 8 марта
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Стоимость билета на ретро-поезд составит 154 рубля по полному тарифу. Купить билеты можно в кассах или через мобильное приложение.

Ранее сообщалось, что электричкам маршрута «Ростов — Таганрог» добавили две остановки. Речь идет о пунктах «Бессергеновка» и «1300 км».

До этого новые электрички с разъемами для зарядки запустили между Ростовом и Таганрогом.

Также RostovGazeta рассказала, как подорожали букеты в Ростовской области к 8 Марта и какие цветы пользуются наибольшей популярностью.

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