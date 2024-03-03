С полок посыпались товары: звуки взрыва услышали жители Ростовской области 3 марта

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
В частности взрыв слышали жители Александровки в Ростове, Багаевской и Аксая. Инцидент произошел около 17.00. По словам местных жителей, от звуковой волны с полок магазинов падали товары. Также в домах дрожали окна и стены, а у машин сработала сигнализация.
Официальных подробностей о происшествии пока не было. В правительстве региона на запросы журналистов ответа не дали.
Информация по инциденту будет уточняться.
Ранее обстановку в Ростовской области глава регионального управления МВД Олег Агарков назвал сложной из-за угрозы диверсий и терактов.