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Posted Сегодня, 18:09

Published Сегодня, 18:09

Modified Сегодня, 18:11

Updated Сегодня, 18:11

Жители окраин Ростова и Аксая услышали грохот в небе

С полок посыпались товары: звуки взрыва услышали жители Ростовской области 3 марта

3 марта 2024, 18:09
Фото: rostovgazeta.ru
Жители окраин Ростова и Аксая услышали грохот в небе

Звуки взрыва услышали жители Ростовской области 3 марта

Жители окраин Ростова и Аксая услышали грохот в небе, об этом они рассказали в социальных сетях.

В частности взрыв слышали жители Александровки в Ростове, Багаевской и Аксая. Инцидент произошел около 17.00. По словам местных жителей, от звуковой волны с полок магазинов падали товары. Также в домах дрожали окна и стены, а у машин сработала сигнализация.

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Официальных подробностей о происшествии пока не было. В правительстве региона на запросы журналистов ответа не дали.

Информация по инциденту будет уточняться.

Ранее обстановку в Ростовской области глава регионального управления МВД Олег Агарков назвал сложной из-за угрозы диверсий и терактов.

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