С полок посыпались товары: звуки взрыва услышали жители Ростовской области 3 марта

В частности взрыв слышали жители Александровки в Ростове, Багаевской и Аксая. Инцидент произошел около 17.00. По словам местных жителей, от звуковой волны с полок магазинов падали товары. Также в домах дрожали окна и стены, а у машин сработала сигнализация.