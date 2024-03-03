Стало известно, где в Ростовской области продают самое дешевое мясо

Так, килограмм говядины на прилавках Волгодонска можно купить за 490 рублей. Чуть дороже стоимость этого мяса в Шахтах — почти 495 рублей. А вот самый высокий ценник на говядину в Таганроге. Там она стоит на 70 рублей дороже, чем в Волгодонске.