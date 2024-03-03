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Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Стало известно, где в Ростовской области продают самое дешевое мясо

Стало известно, где в Ростовской области продают самое дешевое мясо

3 марта 2024, 06:50
Фото: 1MI
Стало известно, где в Ростовской области продают самое дешевое мясо

Таганрог стал лидером по ценам на мясо в Ростовской области

Самые низкие средние цены на говядину среди городов Ростовской области оказались в Волгодонске, сведения об этом появились на портале Ростовстата.

Так, килограмм говядины на прилавках Волгодонска можно купить за 490 рублей. Чуть дороже стоимость этого мяса в Шахтах — почти 495 рублей. А вот самый высокий ценник на говядину в Таганроге. Там она стоит на 70 рублей дороже, чем в Волгодонске.

Свинину выгоднее всего брать в донской столице. В Ростове средний ценник на килограмм мяса составляет почти 346 рублей. И снова самые высокие цены в Таганроге, где килограмм свинины обойдется в 377 рублей.

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Также в Ростове самые низкие цены на мясо кур — 192 рубля за килограмм. При этом средние цены в регионе составляют — 196 рублей за килограмм. Самое дорогое мясо кур продается в Сальске. Там оно стоит 206 рублей за килограмм.

Ранее стало известно, что за месяц в Ростовской области почти на 3% выросла стоимость килограмма говядины. А килограмм баранины теперь стоит на 5,5% дороже.

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