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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

В Каменске семья из пяти человек погибла из-за включенных газовых конфорок

Трупы двух взрослых и троих детей нашли в съемной квартире в Ростовской области

3 марта 2024, 09:25
Фото: 1MI
В Каменске семья из пяти человек погибла из-за включенных газовых конфорок
В Каменске Ростовской области семья из пяти человек погибла из-за включенных газовых конфорок, пишет Telegram-канал «Сапа Юг».

В полицию обратилась жительница Каменска. Она рассказала, что 1 марта сдала квартиру семейной паре с тремя детьми. На следующий день она пришла навестить их, однако дверь никто не открыл. Собственница вызвала на место сотрудников МЧС.

После того как дверь открыли, были обнаружены трупы всех членов семьи: 31-летнего мужчины, 27-летней женщины, а также троих мальчиков в возрасте пяти, семи и девяти лет.

Выяснилось, что в квартире не были закрыты конфорки на газовой плите.

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Следком Ростовской области подробностями расследования инцидента пока не делился.

Информация о происшествии будет уточняться.

Ранее жители Ростовской области обвинили мужчину в гибели их родственницы. Историю трагического инцидента представили в эфире федерального телеканала.

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#Общество#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#18+#Происшествия
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