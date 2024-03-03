Ученые из Ростова-на-Дону научились консервировать сперму

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
При этом в технологии консервирования применялся метод акустическо-механического воздействия. Ученые провели различные опыты с репродуктивными клетками рыб осетровых пород для выявления оптимальных вариантов воздействия.
Разработанная учеными технология позволила добиться хороших результатов. Спермии имели высокий процент оплодотворения в результате проведенных манипуляций.
Ученые отмечают, что после оплодотворения криоспермой получились эмбрионы и личинки, которые ничем не отличаются от потомства, получаемого после оплодотворения необработанной спермой.
Ранее ростовские ученые разработали метод, который позволяет увеличивать жизнеспособность спермы африканского клариевого сома. Российские производители считают данный вид рыбы довольно перспективным.