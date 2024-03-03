Улицу Московскую перекроют в Ростове на два месяца

Еще 27 февраля в Ростове должны были ограничить движение по улице Московской. Это было связано с работами по обновлению там водопроводной линии. Однако их перенесли на конец мая. Таким образом, и сами ограничения будут актуальны с 25 мая по 20 июля 2024 года.