Улицу Московскую перекроют в Ростове на два месяца

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Еще 27 февраля в Ростове должны были ограничить движение по улице Московской. Это было связано с работами по обновлению там водопроводной линии. Однако их перенесли на конец мая. Таким образом, и сами ограничения будут актуальны с 25 мая по 20 июля 2024 года.
Проехать нельзя будет по Московской на отрезке от Доломановского до Островского с
северной стороны с организацией одностороннего движения в восточном
направлении. Также ограничение коснется участка Московской от Островского до Буденновского с южной стороны.
Почему работы на водопроводе решили перенести, не уточняется.
Ранее власти рассказали, с каких улиц будут эвакуировать машины в центре Ростова.