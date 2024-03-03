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Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Власти перенесли на май дорожные ограничения на улице Московской

Улицу Московскую перекроют в Ростове на два месяца

3 марта 2024, 15:32
Фото: 1MI
Власти перенесли на май дорожные ограничения на улице Московской
Власти перенесли на май дорожные ограничения на улице Московской, уведомил департамент автомобильных дорог Ростова.

Еще 27 февраля в Ростове должны были ограничить движение по улице Московской. Это было связано с работами по обновлению там водопроводной линии. Однако их перенесли на конец мая. Таким образом, и сами ограничения будут актуальны с 25 мая по 20 июля 2024 года.

Проехать нельзя будет по Московской на отрезке от Доломановского до Островского с
северной стороны с организацией одностороннего движения в восточном
направлении. Также ограничение коснется участка Московской от Островского до Буденновского с южной стороны.

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Почему работы на водопроводе решили перенести, не уточняется.

Ранее власти рассказали, с каких улиц будут эвакуировать машины в центре Ростова.

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