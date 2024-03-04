392 квартиры передала ГК «ЮгСтройИнвест» администрации города

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Современное комфортное жилье выделено в эко-районе «Вересаево». Это масштабный проект Группы Компаний ЮгСтройИнвест, входящий в перечень приоритетных инвестиционных проектов «Губернаторская сотня Ростовской области».
30 жилых домов окружены множеством зеленых насаждений и прогулочных аллей. Внутри самого микрорайона расположились два детских садика на 600 малышей и одна из самых больших школ Ростовской области на 1434 ученика, что не может не радовать новоселов.
— Благодарим, администрацию города и правительство Ростовской области. Мы очень рады, что вместо своего аварийного дома. оказались в таком замечательном месте, где все сделано для людей! — поделились впечатлениями от нового жилья Михаил и Вера Кашкаровы.
— По инициативе губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева для решения проблем с переселением граждан из аварийного жилья были внесены изменения в 312 областной закон. Генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Иванов Юрий Иванович всецело поддержал предложение, и при плотной и конструктивной совместной работе с правительством области и администрацией города уже в прошлом году компания передала в муниципальную собственность 392 квартиры. На сегодняшний день уже часть нуждающихся получили свои долгожданные ключи от квартиры.
— Благодарим правительство Ростовской области за всестороннюю поддержку и совместную плодотворную работу на благо Ростовчан, — подчеркнул Игорь Папко, директор ООО «СЗ-1 „ЮСИ-Дон“.
Напомним, что жилой комплекс «Вересаево» стал первым проектом Ростовской области, который взял на себя решение проблем обманутых дольщиков. Благодаря предложениям губернатора, люди пострадавшие от недобросовестных застройщиков получили в общей сложности 720 квартир. 525 — в жилом комплексе «Красный Аксай» и 195 — в экорайоне Вересаево.
В настоящее время Группа компаний «ЮгСтройИнвест» является лидером по жилому строительству в донской столице. Кроме «Вересаево» и «Красного Аксая» компания реализует такие проекты как квартал у реки «Левобережье» и умный квартал «Полет».