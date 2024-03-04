392 квартиры передала ГК «ЮгСтройИнвест» администрации города

— По инициативе губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева для решения проблем с переселением граждан из аварийного жилья были внесены изменения в 312 областной закон. Генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Иванов Юрий Иванович всецело поддержал предложение, и при плотной и конструктивной совместной работе с правительством области и администрацией города уже в прошлом году компания передала в муниципальную собственность 392 квартиры. На сегодняшний день уже часть нуждающихся получили свои долгожданные ключи от квартиры.