Акция «Выгодный юань» в поддержку предпринимателей стартовала в МТС Банке

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Они касаются новой акции «Выгодный юань» которая стартовала 19 февраля и продлится до 30 июня текущего года.
Теперь предприниматели получили доступ к бесплатным валютным переводам в юанях, валютному контроль в юанях и льготному курсу обмена юаней (фиксированный спред — 3 копейки к курсу Мосбиржи).
Открытие валютного счета бесплатное и занимает не более одного дня с момента подачи необходимых документов. Также в банке действует круглосуточная выделенная линия поддержки клиентов ВЭД.
В МТС Банке уверены, что льготные тарифы позволят предпринимателям не только эффективно вести внешнеэкономическую деятельность, но и диверсифицировать валютный портфель.
Клиентам, подключившим пакет обслуживания «ВЭД для бизнеса», МТС Банк предлагает обширную и надежную сеть корреспондентских отношений. Совершать валютные переводы можно в личном кабинете онлайн. При этом банк не взимает комиссию за зачисление валютных переводов и за остатки на счетах.
Вице-президент, руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка Надежда Панчурина отмечает, что банк старается решить любую потребность клиента, который ведет международную торговую деятельность.
— Бесплатно и в максимально короткие сроки мы проводим прием на обслуживание внешнеторгового контракта, если клиент по какой-то причине не хочет переводить его к нам, он может просто осуществлять у нас расчеты с партнерами на льготных условиях и без дополнительных комиссий. Также Банк предоставляет отсрочку платежа или юридическую поддержку, благодаря развитой партнерской сети, — поясняет Надежда Панчурина.
Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте МТС Банка по ссылке.