Акция «Выгодный юань» в поддержку предпринимателей стартовала в МТС Банке

— Бесплатно и в максимально короткие сроки мы проводим прием на обслуживание внешнеторгового контракта, если клиент по какой-то причине не хочет переводить его к нам, он может просто осуществлять у нас расчеты с партнерами на льготных условиях и без дополнительных комиссий. Также Банк предоставляет отсрочку платежа или юридическую поддержку, благодаря развитой партнерской сети, — поясняет Надежда Панчурина.