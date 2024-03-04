«Автодор» вновь сорвал сроки ремонта М-4 в Ростовской области. Рассказываем, почему

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Срок работ «Автодор» увеличил «в связи с большим объемом вновь образовавшихся дефектов». По словам представителей компании, предстоит отремонтировать еще 150 тысяч квадратных метров дорожного полотна вместо оговоренных ранее 133 тысяч.
Решать задачу «Автодору» помогают пять подрядчиков, четыре асфальтобетонных завода, а также две сотни рабочих и больше сотни единиц техники.
Ранее прокуратура сообщила, что обратилась в суд с иском к «Автодору», посчитав, что компания халатно относится к ремонту трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Надзорное ведомство обратило внимание, что огромные ямы представляют опасность для жизни и здоровья автомобилистов и их пассажиров.
При этом на самой трассе в зоне проведения ремонтных работ практически каждый день образуются многокилометровые пробки. Водители также жалуются на пробитые колеса и большое количество ДТП.