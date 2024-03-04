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Posted Сегодня, 16:25

Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

Ямы на М-4 «Дон» в Ростовской области будут ремонтировать, как минимум, до 15 марта

«Автодор» вновь сорвал сроки ремонта М-4 в Ростовской области. Рассказываем, почему

4 марта 2024, 16:25
Фото: 1MI
Ямы на М-4 «Дон» в Ростовской области будут ремонтировать, как минимум, до 15 марта

«Автодор» вновь сорвал сроки ремонта М-4 «Дон» в Ростовской области

Ямы на М-4 «Дон» в Ростовской области будут ремонтировать, как минимум, до 15 марта, рассказали в правительстве региона.

Срок работ «Автодор» увеличил «в связи с большим объемом вновь образовавшихся дефектов». По словам представителей компании, предстоит отремонтировать еще 150 тысяч квадратных метров дорожного полотна вместо оговоренных ранее 133 тысяч.

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Решать задачу «Автодору» помогают пять подрядчиков, четыре асфальтобетонных завода, а также две сотни рабочих и больше сотни единиц техники.

Ранее прокуратура сообщила, что обратилась в суд с иском к «Автодору», посчитав, что компания халатно относится к ремонту трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Надзорное ведомство обратило внимание, что огромные ямы представляют опасность для жизни и здоровья автомобилистов и их пассажиров.

При этом на самой трассе в зоне проведения ремонтных работ практически каждый день образуются многокилометровые пробки. Водители также жалуются на пробитые колеса и большое количество ДТП.

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