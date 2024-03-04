«Автодор» вновь сорвал сроки ремонта М-4 в Ростовской области. Рассказываем, почему

Ранее прокуратура сообщила, что обратилась в суд с иском к «Автодору», посчитав, что компания халатно относится к ремонту трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Надзорное ведомство обратило внимание, что огромные ямы представляют опасность для жизни и здоровья автомобилистов и их пассажиров.