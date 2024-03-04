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Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Банк «Центр-инвест» запустил конкурс «Умная стипендия. Профессионалитет»

Банк «Центр-инвест» запустил конкурс «Умная стипендия. Профессионалитет»

4 марта 2024, 15:22
Фото: Изображение Midjourney
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С 1 марта начался прием заявок на первый открытый конкурс «Умная стипендия. Профессионалитет», сообщает банк «Центр-инвест».

Организаторами выступили банк и Фонд целевого капитала «Образование и наука ЮФО», а попробовать свои силы могут студенты среднего профессионального образования. Призовой фонд сделали внушительным — три миллиона рублей.

По 30 тысяч рублей смогут получить 100 лучших учащихся. Претендентами станут студенты в возрасте от 16 до 22 лет, у которых очная форма обучения. Платное оно или бесплатное, значения не имеет.

Всего в рамках конкурса предусмотрели два этапа, первый из которых пройдет в течение марта. Необходимо заполнить заявку на сайте, рассказать о своих успехах, а также подготовить бизнес-идею.

Во второй этап попадут только те участники, которые смогут пройти первый отборочный этап. Им необходимо будет снять видео и рассказать в нем о себе, а также своем проекте. Обязательным условием станет публикация ролика в соцсетях.

В 2024 году капитал Фонда «Образование и наука ЮФО» вырос до 307 миллионов рублей, что делает его крупнейшим эндаумент-фондом на юге России.

Конкурс «Умная стипендия» проводится более 20 лет, а участниками становятся учащиеся ведущих вузов на юге страны, а с этого года попробовать свои силы могут студенты среднего профессионального образования. За время своего существования более 35 000 студентов из 22 учебных заведений нескольких регионов стали участниками этого конкурса. В том числе Кубани, Адыгеи, донского региона, Волгоградской областей, Нижнего Новгорода, Астрахани.

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