Банк «Центр-инвест» запустил конкурс «Умная стипендия. Профессионалитет»

Конкурс «Умная стипендия» проводится более 20 лет, а участниками становятся учащиеся ведущих вузов на юге страны, а с этого года попробовать свои силы могут студенты среднего профессионального образования. За время своего существования более 35 000 студентов из 22 учебных заведений нескольких регионов стали участниками этого конкурса. В том числе Кубани, Адыгеи, донского региона, Волгоградской областей, Нижнего Новгорода, Астрахани.