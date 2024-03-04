Будто в бассейне купались: ростовчане заявили об огромных суммах в платежках за воду

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Еще не наступило лето, когда ожидается повышение стоимости коммуналки, а жителям дома на Каширской, 6 в Ростове почти на 400 рублей повысили оплату за короткий месяц февраль.
«В платежке „уточняются“ какие-то непонятные корректировки. Например, за СОИД к оплате по холодному водоснабжению начислено 418 рублей вместо традиционных чуть больше 12 рублей. Это же как в нашем доме могли израсходовать такие общедомовые объемы холодной воды? Создается ощущение, будто мы купались в бассейне», — недоумевают жители дома.
Собеседники делятся мнением, что таким нехитрым способом управляющая компания решила частично покрыть долги одного из злостных неплательщиков дома.
«В квартире № 35 много лет никто не живет. Там была открыта форточка, в которую залетали голуби, жили там и умирали. В квартире сейчас полная антисанитария — все покрыто птичьим пометом. Живущие там насекомые расползаются по всему дому. Мы неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой найти хозяина этого жилья и что-то сделать. Но на наши жалобы никто не реагирует», — рассказывают жители.
Разъяснить, почему жители дома получили завышенные платежи за февраль, корреспонденту RostovGazeta удалось лишь частично.
«Нам поступило письмо из управляющей компании о том, что была произведена сверка за 2023 год на основании постановления. Чем это вызвано — нужно узнавать в управляющей компании», — подчеркнули в «Службе 100», которая занимается формированием платежных квитанций.
Дозвониться в управляющую компанию ООО «УК Первая» корреспонденту RostovGazeta не удалось — на звонок в рабочее время никто не ответил. Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как из люка на Каширской фонтаном била вода. Еще тогда жители окрестных домов задавались вопросом — кто будет платить за столь масштабные объемы утечки ресурса.