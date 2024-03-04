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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Ростовчане пожаловались на завышение платежей за холодную воду по СОИД

Будто в бассейне купались: ростовчане заявили об огромных суммах в платежках за воду

4 марта 2024, 12:16
Фото: 1MI
Ростовчане пожаловались на завышение платежей за холодную воду по СОИД

Ростовчане заявили об огромных суммах в платежках за воду

В редакцию RostovGazeta обратились жители дома на улице Каширской, 6 в Ростове. Люди возмущены счетами в квитанциях на оплату коммунальных услуг за февраль. Сумма к оплате для каждой квартиры в доме возросла почти на 400 рублей.

Еще не наступило лето, когда ожидается повышение стоимости коммуналки, а жителям дома на Каширской, 6 в Ростове почти на 400 рублей повысили оплату за короткий месяц февраль.

«В платежке „уточняются“ какие-то непонятные корректировки. Например, за СОИД к оплате по холодному водоснабжению начислено 418 рублей вместо традиционных чуть больше 12 рублей. Это же как в нашем доме могли израсходовать такие общедомовые объемы холодной воды? Создается ощущение, будто мы купались в бассейне», — недоумевают жители дома.

«Создается ощущение, будто мы купались в собственном бассейне», — недоумевают жители дома на Каширской в Ростове.«Создается ощущение, будто мы купались в собственном бассейне», — недоумевают жители дома на Каширской в Ростове.
«Создается ощущение, будто мы купались в собственном бассейне», — недоумевают жители дома на Каширской в Ростове.
Фото: читатели / rostovgazeta.ru
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Собеседники делятся мнением, что таким нехитрым способом управляющая компания решила частично покрыть долги одного из злостных неплательщиков дома.

«В квартире № 35 много лет никто не живет. Там была открыта форточка, в которую залетали голуби, жили там и умирали. В квартире сейчас полная антисанитария — все покрыто птичьим пометом. Живущие там насекомые расползаются по всему дому. Мы неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой найти хозяина этого жилья и что-то сделать. Но на наши жалобы никто не реагирует», — рассказывают жители.

«Живущие насекомые в этой квартире расползается по всему дому», — рассказывают жители. «Живущие насекомые в этой квартире расползается по всему дому», — рассказывают жители.
«Живущие насекомые в этой квартире расползается по всему дому. Здесь все покрыто птичьим пометом», — рассказывают жители. «Живущие насекомые в этой квартире расползается по всему дому. Здесь все покрыто птичьим пометом», — рассказывают жители.
«Живущие насекомые в этой квартире расползается по всему дому», — рассказывают жители.
Фото: rostovgazeta.ru

Разъяснить, почему жители дома получили завышенные платежи за февраль, корреспонденту RostovGazeta удалось лишь частично.

«Нам поступило письмо из управляющей компании о том, что была произведена сверка за 2023 год на основании постановления. Чем это вызвано — нужно узнавать в управляющей компании», — подчеркнули в «Службе 100», которая занимается формированием платежных квитанций.

Дозвониться в управляющую компанию ООО «УК Первая» корреспонденту RostovGazeta не удалось — на звонок в рабочее время никто не ответил. Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, как из люка на Каширской фонтаном била вода. Еще тогда жители окрестных домов задавались вопросом — кто будет платить за столь масштабные объемы утечки ресурса.

«Так и хлыщет»: коммунальный фонтан забил на Каширской в Ростове
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