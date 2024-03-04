Будто в бассейне купались: ростовчане заявили об огромных суммах в платежках за воду

«В квартире № 35 много лет никто не живет. Там была открыта форточка, в которую залетали голуби, жили там и умирали. В квартире сейчас полная антисанитария — все покрыто птичьим пометом. Живущие там насекомые расползаются по всему дому. Мы неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой найти хозяина этого жилья и что-то сделать. Но на наши жалобы никто не реагирует», — рассказывают жители.