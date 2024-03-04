Движение ограничат до конца мая на Театральном в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Причиной станут работы на подземных коммуникациях, которые пройдут на Театральном и Нансена. Ограничения будут действовать с 11 марта по 30 мая.
Это коснется проспекта Театральный от Нансена до здания на Театральном, 123. Поэтому водителям стоит заранее составлять маршруты.
Кроме того, в городе с 23 марта запретят остановку и стоянку автомобилей по улице Верхненольная вдоль строения №5. В этом районе появится знак, предупреждающий о возможной эвакуации машин.
Ранее в Ростове предложили изменить движение автобусов от Левенцовки до Центрального рынка. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.