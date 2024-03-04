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Published Сегодня, 10:27

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Updated Сегодня, 10:29

Движение ограничат до конца мая на Театральном в Ростове-на-Дону

Движение ограничат до конца мая на Театральном в Ростове-на-Дону

4 марта 2024, 10:27
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в части проспекта Театрального введут ограничения движения с марта, сообщили в департаменте транспорта.

Причиной станут работы на подземных коммуникациях, которые пройдут на Театральном и Нансена. Ограничения будут действовать с 11 марта по 30 мая.

Это коснется проспекта Театральный от Нансена до здания на Театральном, 123. Поэтому водителям стоит заранее составлять маршруты.

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Кроме того, в городе с 23 марта запретят остановку и стоянку автомобилей по улице Верхненольная вдоль строения №5. В этом районе появится знак, предупреждающий о возможной эвакуации машин.

Ранее в Ростове предложили изменить движение автобусов от Левенцовки до Центрального рынка. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ограничения движения#Театральный проспект#Происшествия
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