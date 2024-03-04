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Posted 4 марта 2024, 08:58

Published 4 марта 2024, 08:58

Modified 4 марта 2024, 09:00

Updated 4 марта 2024, 09:00

Двух рабочих раздавило плитой во время ремонта моста в Ростовской области

Двух рабочих раздавило плитой во время ремонта моста в Ростовской области

4 марта 2024, 08:58
Фото: 1MI. Двух рабочих раздавило плитой во время ремонта моста в Ростовской области
Два человека погибли в результате несчастного случая при реконструкции моста в Азовском районе Ростовской области, сообщает Donday со ссылкой на источник.

По информации издания, рабочие были раздавлены упавшей бетонной плитой. Это произошло во время работ по капитальному ремонту моста через реку Чмутовую на Западном подъезде к Ростову.

«Утром 2 марта рабочие занимались демонтажом бетонных плит, когда одна из них внезапно обрушилась, упав прямо на работников», — говорится в публикации.

Два человека погибли под Азовом в раздавленной фурой китайской иномарке
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Отмечается, что это привело к трагическим последствиям, так как двое сотрудников погибли от полученных травм. Прибывшие медики констатировали смерть людей.

Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее бетономешалка переехала пешехода на Западном в Ростове.

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#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азовский район#Мост#Несчастный случай#Демонтаж#Происшествия
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