Двух рабочих раздавило плитой во время ремонта моста в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
По информации издания, рабочие были раздавлены упавшей бетонной плитой. Это произошло во время работ по капитальному ремонту моста через реку Чмутовую на Западном подъезде к Ростову.
«Утром 2 марта рабочие занимались демонтажом бетонных плит, когда одна из них внезапно обрушилась, упав прямо на работников», — говорится в публикации.
Отмечается, что это привело к трагическим последствиям, так как двое сотрудников погибли от полученных травм. Прибывшие медики констатировали смерть людей.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее бетономешалка переехала пешехода на Западном в Ростове.