«Это путь деградации»: к чему приведет нежелание ростовской молодежи читать

«Дело в том, что в советские годы мало кто знал, что психология помогает справиться с житейскими проблемами. Тогда люди не всегда понимали, кто такой психолог и для чего он нужен. Сейчас дети осознанно подходят к происходящему вокруг. С помощью книг по психологии они не только хотят разобраться в себе, но и нередко поучают своих родителей», — объясняет психолог Евгения Литвиченко.