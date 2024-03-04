«Это путь деградации»: к чему приведет нежелание ростовской молодежи читать

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Однако эксперты отмечают, что интерес ростовчан, и, особенно детей и молодежи, к книгам — стремительно падает. К чему это приведет — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Чтение книг в советские годы было одним из самых увлекательных способов скоротать досуг. Однако в те годы достать интересные книги было сложно.
Старожилы вспоминают магазины «Стимул» в Ростове. Туда ради возможности купить дефицитную книгу горожане в огромных количествах везли макулатуру и старые непригодные тряпки.
За 20 килограммов макулатуры и ветхих вещей давали талон на покупку одного тома. Но и приобрести книгу по талону было отнюдь не легко. Ростовчанка Оксана рассказывает, как очередь за книгой нередко приходилось занимать ночью, поскольку число экземпляров было ограничено даже по талонам.
«Помню, как всю ночь стояла за томиком Бунина. А когда купила, никак не могла поверить своему счастью», — вспоминает Оксана.
Сегодня ситуация изменилась. На полках книжных магазинов представлен огромный ассортимент книг на любые запросы. Только теперь бумажные книги не являются важной составляющей в жизни ростовчан.
«Печатная продукция сейчас дорого стоит. Издательства постоянно поднимают цены на книги», — сообщили корреспонденту RostovGazeta в книжных магазинах Ростова.
Однако, несмотря на падение спроса, книги в магазинах по-прежнему покупают.
«Востребованной остается классика, книги по психологии и философии. Такие произведения с удовольствием приобретает молодежь. Также интерес покупателей обращен к книгам Джорджа Оруэлла, Джона Гришэм, Леонида Леонова. По-прежнему хорошо покупают и произведения Данила Корецкого», — отмечает директор одного из книжных магазинов Ростова Елена Гончарова.
Изменилось сегодня и оформление книг. В ассортименте книжных магазинов встречаются как бюджетные экземпляры, так и подарочные, стоимость которых достигает 20 тысяч рублей. Подарочные книги оформлены особым образом. В них может быть множество иллюстраций, определенный шрифт и особая обложка. Например, встречаются книги с обложкой из натуральной кожи.
«Такие книги не рассчитаны на ежедневное потребление. Они выпускаются малым тиражом», — разъясняет Елена Гончарова.
Библиотекари образовательных учреждений также подчеркивают снижение интереса у молодежи к чтению печатных книг.
«Нельзя сказать, что молодые люди вообще перестали читать художественную литературу. Это не так. Сейчас же в основном электронные библиотеки. Но встречается ряд студентов, которые просят именно бумажные книги. Они считают, что электронные — это совсем не то. Жаль, конечно, что таких людей становится все меньше», — делится наблюдениями библиотекарь Татьяна Тыщенко.
Собеседница добавляет, что внимание читающих молодых людей, в основном, занимают произведения Ремарка, Данте и Паоло Коэльо. Однако большое число студентов интересуется книгами по психологии.
«Дело в том, что в советские годы мало кто знал, что психология помогает справиться с житейскими проблемами. Тогда люди не всегда понимали, кто такой психолог и для чего он нужен. Сейчас дети осознанно подходят к происходящему вокруг. С помощью книг по психологии они не только хотят разобраться в себе, но и нередко поучают своих родителей», — объясняет психолог Евгения Литвиченко.
Еще десять лет назад, приезжая в Москву, ростовчане поражались. Там в метро все активно читали книги. Однако сегодня и в московском метро, и в ростовском транспорте мало, кого можно встретить за чтением бумажной книги — многие пассажиры сидят в смартфонах. Хотя мода на бумажные носители среди московской молодежи стала возрастать.
«Очевидно, это связано с изобилием потока информации в Сети. Медийная информация компактная, легка для восприятия. В ней все преподносится в сжатом виде. Многие используют ее в качестве фона — увидел и забыл через пять минут», — отмечает общественник Владислав Махмудов.
Замену чтению книг просмотром коротких материалов в Сети, поток которых можно настроить по интересам, эксперты считают новым веянием цифровизации. Однако этот путь — опасный. По словам собеседников, он может привести к серьезным проблемам в обществе.
«Погружаясь в Интернет пространство люди перестают думать и созидать. Они живут одним днем. Получили информацию, которая их поразила, переслали знакомым и ждут реакции на свое сообщение. Это очень печальная тенденция», — делится мнением Махмудов.
Эксперты разъясняют, что, в отличие от изучения информации в Сети, чтение книг развивает мыслительные способности, мозговую деятельность и механическую память. Книги заставляют человека размышлять о смысле жизни, о своем предназначении в этом мире, учат добру и преодолению трудностей.
Сегодня у каждого человека есть возможности для чтения электронных книг в смартфоне. Однако эксперты уверены, что электронные книги — это далеко не аналог взаимодействия с традиционной печатной продукцией.
«Электронные книги портят зрение. Это очень большой и серьезный их недостаток. Читать нужно бумажные книги. Ведь, беря в руки книгу, на каждой странице ощущаешь запах типографской краски, бумаги. Книгу держишь руками, чувствуешь ее, словно, погружаясь в мир, описанный в произведении. Это же ни с чем не сравнимые ощущения», — делится мнением председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский.
Собеседник рассказывает, что сегодня детей по-прежнему приучают читать. Школьникам задают на каникулы ряд произведений для внеклассного чтения. Только вот читать книги большинство детей не хотят.
«И если в советские годы, не успевая прочесть какое-то произведение, мы искали о нем краткую аннотацию или описание, то сегодня издано множество сокращенных версий. Прочитал такой короткий материал, получил общее впечатление и хватит. Но этого же быть не должно», — уверен Гайворонский.
Эксперт разъясняет, что клиповое мышление, которое формируется под воздействием сжатой информации, ограничивает развитие способностей у ребенка для анализа различных ситуаций.
«Отказавшись от чтения книг мы можем скатиться на путь деградации, как бы грубо это не звучало. Именно через книги у молодых людей формируются модели поведения, накапливается определенный опыт. Если отказаться от чтения художественной литературы, то жизненный опыт придется передавать на словах. На осознание смысла полученной таким образом информации могут уйти годы. Молодые люди начнут совершать множество ошибок и неправильных действий», — подчеркивает спикер.
Психологи не считают отсутствие интереса молодежи к книгам чем-то из ряда вон выходящим.
«Наши образовательные учреждения не оставят детей безграмотными. Но, глядя на новое поколение, считаю, что наша молодежь достаточно развита и эрудированна. Они же постоянно черпают информацию в Сети. Изучают интересные явления, уникальные разработки в области наук и многое другое», — делится мнением Евгения Литвиченко.
Психолог разъясняет, что сегодня просто сместились источники интеллектуального развития будущих поколений. Это закономерное явление, продиктованное новыми возможностями развития современного общества.
«Пока еще сложно проводить аналитику и делать обоснованные выводы о том, как нежелание молодых людей читать книги, скажется в будущем. К чему это приведет, покажет только время», — резюмирует психолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Ростове выпустили книгу о людях Нахичевани. Один из ее авторов, журналист Григорий Миронов подчеркнул, что есть и электронная версия рассказов. Однако бумажная книга — «это история, которую можно потрогать».