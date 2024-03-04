График выплаты пенсии изменится в Ростовской области в марте

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В связи с приближающимся Международным женским днем приняли решение досрочно перечислить пенсии и социальные выплаты.
Тем, кто получает деньги, не позднее 10 марта, переведут средства 7 числа.
Для пенсионеров, которые получают выплаты 16-го и 23-го числа каждого месяца, ничего не изменится. Однако, учитывая, что 16 и 23 марта приходятся на субботу, жители региона получат пенсии 15 и 22 марта соответственно.
Кроме того, 7 марта придут пособия по уходу за ребенком до полутора лет.
Ранее стало известно, что в донском регионе с апреля вырастут социальные пенсии. Материал на эту тему читайте по ссылке.