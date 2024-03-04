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Published Сегодня, 11:40

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График выплаты пенсии изменится в Ростовской области в марте

График выплаты пенсии изменится в Ростовской области в марте

4 марта 2024, 11:40
Фото: flickr.com/cc by 2.0/jenny-pics/
График выплаты пенсии изменится в Ростовской области в марте
В Ростовской области в марте поменяется график выплаты пенсий из-за праздника, предупредили в облправительстве.

В связи с приближающимся Международным женским днем приняли решение досрочно перечислить пенсии и социальные выплаты.

Тем, кто получает деньги, не позднее 10 марта, переведут средства 7 числа.

В Ростовской области с апреля вырастут социальные пенсии
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Для пенсионеров, которые получают выплаты 16-го и 23-го числа каждого месяца, ничего не изменится. Однако, учитывая, что 16 и 23 марта приходятся на субботу, жители региона получат пенсии 15 и 22 марта соответственно.

Кроме того, 7 марта придут пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

Ранее стало известно, что в донском регионе с апреля вырастут социальные пенсии. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Выплаты#Пенсии#Международный женский день
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