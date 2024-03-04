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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Видео-открытку с орбиты сделал на борту МКС космонавт из Ростовской области Николай Чуб

Космонавт из Ростовской области Николай Чуб поделился видео с борта МКС

4 марта 2024, 16:07
Фото: pxhere.com
Видео-открытку с орбиты сделал на борту МКС космонавт из Ростовской области Николай Чуб
Видео-открытку с орбиты сделал на борту МКС космонавт из Ростовской области Николай Чуб, сообщает «Роскосмос».

На видео, заснятом Чубом на орбите, можно разглядеть гладь Земли, а также часть самой Международной космической станции. В «Роскосмосе» рассказали, что на кадрах можно разглядеть и очертания России.

Видео-открытку с орбиты сделал на борту МКС космонавт из Ростовской области Николай Чуб
Видео: pxhere.com

В социальных сетях ростовчане поблагодари земляка за красивые и захватывающие кадры.

«Красотища», «Невероятно, вот бы сейчас туда же», — пишут пользователи соцсетей.

Чуб пробудет на МКС до осени этого года. Он является уроженцем Новочеркасска и выпускником местного технического вуза.

Ранее космонавт Николай Чуб сфотографировал Ростов из космоса.

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