Космонавт из Ростовской области Николай Чуб поделился видео с борта МКС

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
На видео, заснятом Чубом на орбите, можно разглядеть гладь Земли, а также часть самой Международной космической станции. В «Роскосмосе» рассказали, что на кадрах можно разглядеть и очертания России.
В социальных сетях ростовчане поблагодари земляка за красивые и захватывающие кадры.
«Красотища», «Невероятно, вот бы сейчас туда же», — пишут пользователи соцсетей.
Чуб пробудет на МКС до осени этого года. Он является уроженцем Новочеркасска и выпускником местного технического вуза.
Ранее космонавт Николай Чуб сфотографировал Ростов из космоса.