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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Такси подорожало на треть в Ростовской области

Минута проезда в такси в Ростове стала стоить 20 рублей

4 марта 2024, 14:33
Фото: 1MI
Такси подорожало на треть в Ростовской области
В Ростовской области стоимость поездок в такси резко выросла в 2023 году, сообщают СМИ.

В «Яндексе» рассказали изданию «Город N» о проблеме нехватки водителей, которые переходят на другую работу с более высокой оплатой. Кроме того, отмечается увеличение цен на автомобили и их обслуживание, что описывается как «драматический» рост.

Несмотря на увеличение спроса на поездки на 20% за последнее время, количество доступных водителей продолжает снижаться. В результате проезд стал дороже сразу на 34%.

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Цены выросли с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Если раньше минута в пути стоила 15 рублей, то теперь она составляет 20 рублей.

Ранее донской регион оказался федеральным лидером по темпам роста цен на такси.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Такси#Водители
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