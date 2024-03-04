Минута проезда в такси в Ростове стала стоить 20 рублей

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
В «Яндексе» рассказали изданию «Город N» о проблеме нехватки водителей, которые переходят на другую работу с более высокой оплатой. Кроме того, отмечается увеличение цен на автомобили и их обслуживание, что описывается как «драматический» рост.
Несмотря на увеличение спроса на поездки на 20% за последнее время, количество доступных водителей продолжает снижаться. В результате проезд стал дороже сразу на 34%.
Цены выросли с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Если раньше минута в пути стоила 15 рублей, то теперь она составляет 20 рублей.
Ранее донской регион оказался федеральным лидером по темпам роста цен на такси.