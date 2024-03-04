На цифровой платформе МСП.РФ запустили сервис по выбору франшизы для открытия бизнеса

Исаевич добавил, что КМСП будет следить за статусом рассмотрения заявок вплоть до открытия новых объектов. Он также заявил, что в перспективе для пользователей платформы будет еще больший выбор вариантов франшиз. В свою очередь владельцы франшиз могут предложить включить свой бизнес в каталог сервиса.