На цифровой платформе МСП.РФ запустили сервис по выбору франшизы для открытия бизнеса

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Потенциальный покупатель может сразу узнать об условиях приобретения франшизы: стоимость, размер роялти, стартовый капитал, срок окупаемости, требования к организации деятельности. Сервис позволяет провести сравнение всех выбранных франшиз, пишут РИА Новости.
Сейчас можно приобрести франшизы в в разных отраслях, среди них розничная торговля, общепит, бытовые, спортивные, медицинские, образовательные и развлекательные услуги, а также производство и строительство.
Как заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, такой бизнес-инструмент, как франчайзинг, поможет начинающем предпринимателям создать свое дело. Сервис открывает доступ к проверенным бизнес-моделям и торговым маркам с репутацией. Воспользоваться этой возможностью может гражданин из любого субъекта страны.
Исаевич добавил, что КМСП будет следить за статусом рассмотрения заявок вплоть до открытия новых объектов. Он также заявил, что в перспективе для пользователей платформы будет еще больший выбор вариантов франшиз. В свою очередь владельцы франшиз могут предложить включить свой бизнес в каталог сервиса.