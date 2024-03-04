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На цифровой платформе МСП.РФ запустили сервис по выбору франшизы для открытия бизнеса

На цифровой платформе МСП.РФ запустили сервис по выбору франшизы для открытия бизнеса

4 марта 2024, 07:56
Фото: 1MI
На цифровой платформе МСП.РФ появился сервис по выбору франшиз, прошедших экспертизу Российской ассоциации франчайзинга (РАФ). Для покупки доступно более 60 предложений, но, вероятно, их будет больше. Сервис открыт для зарегистрированных на МСП.РФ пользователей.

Потенциальный покупатель может сразу узнать об условиях приобретения франшизы: стоимость, размер роялти, стартовый капитал, срок окупаемости, требования к организации деятельности. Сервис позволяет провести сравнение всех выбранных франшиз, пишут РИА Новости.

Сейчас можно приобрести франшизы в в разных отраслях, среди них розничная торговля, общепит, бытовые, спортивные, медицинские, образовательные и развлекательные услуги, а также производство и строительство.

Как заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, такой бизнес-инструмент, как франчайзинг, поможет начинающем предпринимателям создать свое дело. Сервис открывает доступ к проверенным бизнес-моделям и торговым маркам с репутацией. Воспользоваться этой возможностью может гражданин из любого субъекта страны.

Исаевич добавил, что КМСП будет следить за статусом рассмотрения заявок вплоть до открытия новых объектов. Он также заявил, что в перспективе для пользователей платформы будет еще больший выбор вариантов франшиз. В свою очередь владельцы франшиз могут предложить включить свой бизнес в каталог сервиса.

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