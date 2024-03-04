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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Новые клиенты Tele2 получат скидку до 40% на связь при покупке абонемента

Новые клиенты Tele2 получат скидку до 40% на связь при покупке абонемента

4 марта 2024, 13:02
Фото: Tele2
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Tele2 предлагает ростовчанам подключиться к сети Tele2 с выгодой до 40% от стоимости тарифа. Предложение действует при покупке абонемента на связь сроком на 3, 6 или 12 месяцев — чем больше предоплаченный период, тем крупнее скидка.

Новые клиенты Tele2 в Ростовской области при подключении к тарифам «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и предоплате нескольких месяцев мобильной связи, получат скидку от 15 до 40%. Размер выгоды зависит от длительности абонемента.

Подключиться к сети оператора со скидкой ростовчане могут в салонах связи и интернет-магазине. Подробную информацию можно получить у продавцов-консультантов и на сайте оператора. При покупке абонемента онлайн клиенты могут заказать бесплатную доставку SIM-карты. Сотрудник курьерской службы привезет комплект для подключения по указанному адресу и поможет активировать его, если потребуется.

Клиенты Tele2 также могут приобрести со скидкой и абонемент на мультиподписку MiXX S, которая включает в себя дополнительный интернет-трафик, кино, музыку и другие сервисы. При подключении услуги сроком на 3, 6 или 12 месяцев выгода составит до 35%. Оформить подписку клиенты Tele2 смогут как для себя, так и в подарок, при этом адресат может быть абонентом любого оператора.

Евгений Солонченко, коммерческий директор макрорегиона «Юг» Tele2:

«Мы видим, что все больше людей стремятся рационально отнестись к своим расходам, в том числе на мобильную связь. Мы взяли во внимание этот тренд и теперь, приобретая абонемент на связь, можно сэкономить и время, и средства. Практичным дополнением также может стать полезная мультиподписка MiXX. В ней собраны самые необходимые сервисы, которые уже доказали свою востребованность и актуальность. Уверен, что оптимальное сочетание абонемента и подписки будет оценено по достоинству, а хорошая скидка сделает этот выбор еще более приятным».

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