Принадлежавшая украинскому олигарху донская шахта избежала банкротства

«Шахтоуправление „Обуховская“» в 2012 году приобрела структура, принадлежавшая украинскому олигарху Ринату Ахмедову. Он владел 100% акций предприятия. На таких же условиях ему принадлежал «Донской антрацит». В прошлом году российские активы бизнесмена арестовали. Сейчас руководство «Шахтоуправления „Обуховская“» и «Донского антрацита» передали в управление компании «Инвест Капитал», уточняет сервис «Спарк».