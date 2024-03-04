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Published Сегодня, 17:08

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Updated Сегодня, 17:11

Процедура банкротства прекращена в отношении шахты «Обуховская» в Ростовской области

Принадлежавшая украинскому олигарху донская шахта избежала банкротства

4 марта 2024, 17:08
Фото: для иллюстрации / pxhere.com
Процедура банкротства прекращена в отношении шахты «Обуховская» в Ростовской области
Процедура банкротства прекращена в отношении шахты «Обуховская» в Ростовской области, сообщается в картотеке дел арбитражного суда.

Признать «Шахтоуправление „Обуховская“ банкротом хотело ООО „Дебетофф“. Компания утверждала, что шахта должна ей 3,3 миллиона рублей долга и неустойки. Процедуру банкротства прекратили после того, как „Обуховская“ предоставила данные о том, что погасила основной долг в 2,5 миллиона рублей.

«Шахтоуправление „Обуховская“» в 2012 году приобрела структура, принадлежавшая украинскому олигарху Ринату Ахмедову. Он владел 100% акций предприятия. На таких же условиях ему принадлежал «Донской антрацит». В прошлом году российские активы бизнесмена арестовали. Сейчас руководство «Шахтоуправления „Обуховская“» и «Донского антрацита» передали в управление компании «Инвест Капитал», уточняет сервис «Спарк».

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По данным на 2022 год, выручка «Обуховской» составила 11,5 миллиарда рублей, а убыток — 7,8 миллиарда рублей. Чистые активы предприятия превышают 2,7 миллиарда рублей.

Ранее белорусский завод оборудования взыскал с шахты «Обуховская» 98 миллионов рублей.

До этого сообщалось об аресте экс-гендиректора шахт «Обуховской» и «Донской антрацит».

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