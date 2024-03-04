Продавец книг рассказала, что за книги читает ростовская молодежь

В книжном магазине рассказали, что за книги покупает ростовская молодежь

Развитие Интернета и появление электронных книг привело к снижению интереса к приобретению бумажной продукции. Однако приверженцы традиционной художественной литературы по-прежнему покупают книги, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одном из книжных магазинов Ростова.