Продавец книг рассказала, что за книги читает ростовская молодежь

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
В книжном магазине рассказывают, что востребованными книгами по-прежнему остается практически вся классика, книги по психологии и философии.
«Молодое поколение с удовольствием покупает и читает философские трактаты Гегеля, Аристотеля. Также, интерес покупателей обращен к книгам Джорджа Оруэлла, Джона Гришэм, Леонида Леонова», — отмечает директор магазина Елена Гончарова.
Собеседница добавляет, что также хорошо покупают произведения ростовского писателя Данила Корецкого.
Несмотря на дороговизну, по словам эксперта, довольно успешно продается и детская литература. Особенно, по сегментам тематического направления.
Однако розничным магазинам, где продают книги, сейчас приходится тяжело. Число покупателей значительно снизилось.
Подробнее о том, к чему может привести нежелание ростовчан читать печатные книги — в большом материале RostovGazeta.