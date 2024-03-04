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Posted Сегодня, 15:43

Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Эксперт назвала популярные книги, которые покупает ростовская молодежь

Продавец книг рассказала, что за книги читает ростовская молодежь

4 марта 2024, 15:43
Фото: Изображение Midjourney
Эксперт назвала популярные книги, которые покупает ростовская молодежь

В книжном магазине рассказали, что за книги покупает ростовская молодежь

Развитие Интернета и появление электронных книг привело к снижению интереса к приобретению бумажной продукции. Однако приверженцы традиционной художественной литературы по-прежнему покупают книги, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одном из книжных магазинов Ростова.

В книжном магазине рассказывают, что востребованными книгами по-прежнему остается практически вся классика, книги по психологии и философии.

«Молодое поколение с удовольствием покупает и читает философские трактаты Гегеля, Аристотеля. Также, интерес покупателей обращен к книгам Джорджа Оруэлла, Джона Гришэм, Леонида Леонова», — отмечает директор магазина Елена Гончарова.

Собеседница добавляет, что также хорошо покупают произведения ростовского писателя Данила Корецкого.

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Несмотря на дороговизну, по словам эксперта, довольно успешно продается и детская литература. Особенно, по сегментам тематического направления.

Однако розничным магазинам, где продают книги, сейчас приходится тяжело. Число покупателей значительно снизилось.

Подробнее о том, к чему может привести нежелание ростовчан читать печатные книги — в большом материале RostovGazeta.

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