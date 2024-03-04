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Posted Сегодня, 15:41

Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

Цены на разовое посещение тренажерного зала «Олимпия» взлетели в Ростове

Ростовчане пожаловались на резкий скачок цен в фитнес-клубе

4 марта 2024, 15:41
Фото: rostovgazeta.ru
Цены на разовое посещение тренажерного зала «Олимпия» взлетели в Ростове
Цена на разовую тренировку в тренажерном зале фитнес-клуба «Олимпия» на 2-й Краснодарской в Ростове взлетела в марте с 350 рублей до 420 рублей. Об этом сообщил корреспондент RostovGazeta.

Напомним, что фитнес-клубы сети «Олимпия» в Ростове долгие годы привлекали ростовчан демократичностью цен. Однако ситуация изменилась. Стоимость разового посещения тренажерного зала уже давно установилась в 350 рублей.

Без дополнительного извещения посетителей, в марте 2024 года «Олимпия» еще больше подняла цены. Теперь разовое занятие в зале обходится в 420 рублей.

Конечно же, можно приобрести абонемент на полгода или год — это будет значительно дешевле. Но далеко не у всех есть возможность ходить в один и тот же тренажерный зал.

Корреспондент RostovGazeta был неприятно удивлен, когда при посещении фитнес-клуба ему заявили, что теперь цена на разовую тренировку составляет 420 рублей.

Корреспондент RostovGazeta тоже был неприятно удивлен, когда при посещении фитнес-клуба ему заявили, что теперь разовая тренировка в зале стоит 420 рублей.Корреспондент RostovGazeta тоже был неприятно удивлен, когда при посещении фитнес-клуба ему заявили, что теперь разовая тренировка в зале стоит 420 рублей.
Корреспондент RostovGazeta тоже был неприятно удивлен, когда при посещении фитнес-клуба ему заявили, что теперь разовая тренировка в зале стоит 420 рублей.
Фото: rostovgazeta.ru

При этом в других спортивных залах района стоимость занятий поднимать не спешат.

В частности, в тренажерном зале на Извилистой, стоимость посещений уже давно остается неизменной — 300 рублей за занятие после 17.00 мск и 250 рублей — до 17.00. В зале на Магнитогорской и вовсе стоимость разового посещения составляет 200 рублей в будни и 150 рублей в выходные дни.

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Разъяснить, почему «Олимпия» кардинально изменила ценовую политику, корреспонденту RostovGazeta не удалось. Ни на одном из номеров мобильного телефона, указанных в открытых источниках сети клубов, на звонок никто не ответил. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчане жаловались на разруху в спортклубе Xfit.

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