Ростовчане пожаловались на резкий скачок цен в фитнес-клубе

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Напомним, что фитнес-клубы сети «Олимпия» в Ростове долгие годы привлекали ростовчан демократичностью цен. Однако ситуация изменилась. Стоимость разового посещения тренажерного зала уже давно установилась в 350 рублей.
Без дополнительного извещения посетителей, в марте 2024 года «Олимпия» еще больше подняла цены. Теперь разовое занятие в зале обходится в 420 рублей.
Конечно же, можно приобрести абонемент на полгода или год — это будет значительно дешевле. Но далеко не у всех есть возможность ходить в один и тот же тренажерный зал.
Корреспондент RostovGazeta был неприятно удивлен, когда при посещении фитнес-клуба ему заявили, что теперь цена на разовую тренировку составляет 420 рублей.
При этом в других спортивных залах района стоимость занятий поднимать не спешат.
В частности, в тренажерном зале на Извилистой, стоимость посещений уже давно остается неизменной — 300 рублей за занятие после 17.00 мск и 250 рублей — до 17.00. В зале на Магнитогорской и вовсе стоимость разового посещения составляет 200 рублей в будни и 150 рублей в выходные дни.
Разъяснить, почему «Олимпия» кардинально изменила ценовую политику, корреспонденту RostovGazeta не удалось. Ни на одном из номеров мобильного телефона, указанных в открытых источниках сети клубов, на звонок никто не ответил. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчане жаловались на разруху в спортклубе Xfit.