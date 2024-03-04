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Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Ростовские водители бегут из такси из-за низких заработков

Ростовские водители бегут из такси из-за низких заработков

4 марта 2024, 08:16
Фото: Изображение Midjourney
Ростовские водители бегут из такси из-за низких заработков

Стоимость поездок в такси выросла на треть в Ростовской области

В Ростовской области водители уходят из такси ради более прибыльной работы, сообщают СМИ.

Изданию «Город N» рассказали в «Яндексе» о нехватке водителей, которые выбирают другую работу, где платят больше денег. Кроме того, назвали «драматическим» рост цен на машины и их обслуживание.

При этом спрос на поездки за последнее время увеличился на 20%, а число водителей только снижается. В итоге стоимость минуты в пути выросла сразу на 34%.

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«Сравниваются цены декабря 2022 года — ноября 2023 года с аналогичным периодом 2021–2022 годы. За это время цена выросла с 15 до 20 рублей», — сказано в сообщении.

Ранее автоинструктор рассказал об опасности возрастных водителей в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Такси#Водители
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