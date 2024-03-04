Ростовские водители бегут из такси из-за низких заработков

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Изданию «Город N» рассказали в «Яндексе» о нехватке водителей, которые выбирают другую работу, где платят больше денег. Кроме того, назвали «драматическим» рост цен на машины и их обслуживание.
При этом спрос на поездки за последнее время увеличился на 20%, а число водителей только снижается. В итоге стоимость минуты в пути выросла сразу на 34%.
«Сравниваются цены декабря 2022 года — ноября 2023 года с аналогичным периодом 2021–2022 годы. За это время цена выросла с 15 до 20 рублей», — сказано в сообщении.
Ранее автоинструктор рассказал об опасности возрастных водителей в Ростове.