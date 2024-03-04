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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

Ряд факторов поможет определить, грозит ли банку отзыв лицензии

4 марта 2024, 06:02
Если банк может потерять лицензию, есть несколько признаков, по которым это можно выявить, рассказала Мери Валишвили, преподаватель кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Она отметила, что самые безопасные банки — это системно-значимые, с ними обычно ничего не происходит. Но в случае со всеми остальными банками, стоит постоянно следить за новостями, так как там могут появиться предупреждения от Центробанка, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Валишвили заявила, что если банк уже получил предупреждение не в первый раз и оно связано с легализацией преступных доходов, то лучше закрыть свой счет в таком банке.

Также она отметила, что тревожным сигналом является активная и навязчивая реклама, где предлагаются слишком выгодные условия для вкладов и кредитов. Финансист подчеркнула, что такие предложения часто указывают на проблемы с ликвидностью и могут быть связаны с возможным отзывом лицензии.

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