Ряд факторов поможет определить, грозит ли банку отзыв лицензии

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:06
Она отметила, что самые безопасные банки — это системно-значимые, с ними обычно ничего не происходит. Но в случае со всеми остальными банками, стоит постоянно следить за новостями, так как там могут появиться предупреждения от Центробанка, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Валишвили заявила, что если банк уже получил предупреждение не в первый раз и оно связано с легализацией преступных доходов, то лучше закрыть свой счет в таком банке.
Также она отметила, что тревожным сигналом является активная и навязчивая реклама, где предлагаются слишком выгодные условия для вкладов и кредитов. Финансист подчеркнула, что такие предложения часто указывают на проблемы с ликвидностью и могут быть связаны с возможным отзывом лицензии.