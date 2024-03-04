Ряд факторов поможет определить, грозит ли банку отзыв лицензии

Она отметила, что самые безопасные банки — это системно-значимые, с ними обычно ничего не происходит. Но в случае со всеми остальными банками, стоит постоянно следить за новостями, так как там могут появиться предупреждения от Центробанка, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».