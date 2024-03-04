Сомнолог Гломадо перечислила причины и способы лечения храпа

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Гломадо объяснила, что эти остановки дыхания, известные как синдром обструктивного апноэ, могут быть связаны с особенностями строения глотки и ротоглотки. Постоянное удушье и низкий уровень кислорода в крови приводят к повышенной сонливости и головным болям на следующий день. Кроме того, недостаток кислорода увеличивает риск сердечных заболеваний и повышения артериального давления, пишут «Известия».
Специалисты рекомендуют обращаться к врачу при первых признаках храпа для определения его причины и эффективного лечения. Врач-сомнолог проводит детальное исследование храпа, разрабатывает план диагностики и лечения. Лечение зависит от конкретной причины храпа. В некоторых случаях изменение положения тела может помочь решить проблему.