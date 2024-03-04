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Сомнолог Гломадо перечислила причины и способы лечения храпа

4 марта 2024, 05:08
Громкий храп является признаком патологии, связанной с недостатком кислорода в организме. Происходит многократная кратковременная остановка дыхания во сне. Об этом заявила Анастасия Гломадо, врач-сомнолог и эксперт Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине».

Гломадо объяснила, что эти остановки дыхания, известные как синдром обструктивного апноэ, могут быть связаны с особенностями строения глотки и ротоглотки. Постоянное удушье и низкий уровень кислорода в крови приводят к повышенной сонливости и головным болям на следующий день. Кроме того, недостаток кислорода увеличивает риск сердечных заболеваний и повышения артериального давления, пишут «Известия».

Специалисты рекомендуют обращаться к врачу при первых признаках храпа для определения его причины и эффективного лечения. Врач-сомнолог проводит детальное исследование храпа, разрабатывает план диагностики и лечения. Лечение зависит от конкретной причины храпа. В некоторых случаях изменение положения тела может помочь решить проблему.

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