Сомнолог Гломадо перечислила причины и способы лечения храпа

Гломадо объяснила, что эти остановки дыхания, известные как синдром обструктивного апноэ, могут быть связаны с особенностями строения глотки и ротоглотки. Постоянное удушье и низкий уровень кислорода в крови приводят к повышенной сонливости и головным болям на следующий день. Кроме того, недостаток кислорода увеличивает риск сердечных заболеваний и повышения артериального давления, пишут «Известия».