Специальный маршрут появится в Ростове для связи с новым автовокзалом

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Автовокзал еще не открыт, но работа над проектом уже идет. Комплекс появится в терминале старого аэропорта в первом полугодии 2024 года.
Что касается нового маршрута, то конечными остановками станут ЖК «Западная резиденция» и Верхний Темерник. Транспорт проедет через Чкаловский, 2-й посёлок Оржоникидзе и другие районы.
Запланированы остановки на Шолохова, Театральном, Лелюшенко, Стачки и Профсоюзной. Сколько автобусов будет на линии, не раскрывается.
Кроме того, до вокзала можно будет добраться на маршрутах №7, 93, а также троллейбусом №9.
Ранее стало известно, что новые автобусы, в том числе «гармошки», закупят для Ростова в 2024 году.