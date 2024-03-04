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Published Сегодня, 10:42

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Updated Сегодня, 10:44

Специальный маршрут появится в Ростове для связи с новым автовокзалом

Специальный маршрут появится в Ростове для связи с новым автовокзалом

4 марта 2024, 10:42
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону организуют маршрут, на котором пассажиров будут возить до Центрального областного автовокзала, сообщает «Ростовский городской транспорт».

Автовокзал еще не открыт, но работа над проектом уже идет. Комплекс появится в терминале старого аэропорта в первом полугодии 2024 года.

Что касается нового маршрута, то конечными остановками станут ЖК «Западная резиденция» и Верхний Темерник. Транспорт проедет через Чкаловский, 2-й посёлок Оржоникидзе и другие районы.

Новые автобусы, в том числе «гармошки», закупят для Ростова в 2024 году
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Запланированы остановки на Шолохова, Театральном, Лелюшенко, Стачки и Профсоюзной. Сколько автобусов будет на линии, не раскрывается.

Кроме того, до вокзала можно будет добраться на маршрутах №7, 93, а также троллейбусом №9.

Ранее стало известно, что новые автобусы, в том числе «гармошки», закупят для Ростова в 2024 году.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Автобус#Центральный областной автовокзал
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