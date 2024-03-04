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Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Стали известны подробности гибели рабочих при ремонте моста в Ростовской области

Стали известны подробности гибели рабочих при ремонте моста в Ростовской области

4 марта 2024, 11:41
Фото: Следком по Ростовской области
Стали известны подробности гибели рабочих при ремонте моста в Ростовской области

Рабочие погибли после обрушения балок при ремонте моста в Ростовской области

В Ростовской области произошла трагедия с двумя погибшими рабочими при реконструкции моста, сообщили в региональной прокуратуре.

Происшествие случилось 2 марта, когда проводили работы на мосту через реку Чмутовую. Во время реконструкции обрушились балки пролета сооружения.

Из-за этого травмы получили двое сотрудников, они скончались от полученных травм. Известно, что рабочие в это время демонтировали строительные конструкции.

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Отмечается, что трагедия произошла в Азовском районе. В данный момент надзорное ведомство проверяет соблюдение закона в сфере охраны труда.

По статье о нарушении правил безопасности возбудили уголовное дело. Максимальное наказание составляет семь лет заключения.

Ранее бетономешалка переехала пешехода на Западном в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мост#Дон#Трагедия#Происшествия
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