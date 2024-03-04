Стали известны подробности гибели рабочих при ремонте моста в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
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Updated Сегодня, 11:43
Происшествие случилось 2 марта, когда проводили работы на мосту через реку Чмутовую. Во время реконструкции обрушились балки пролета сооружения.
Из-за этого травмы получили двое сотрудников, они скончались от полученных травм. Известно, что рабочие в это время демонтировали строительные конструкции.
Отмечается, что трагедия произошла в Азовском районе. В данный момент надзорное ведомство проверяет соблюдение закона в сфере охраны труда.
По статье о нарушении правил безопасности возбудили уголовное дело. Максимальное наказание составляет семь лет заключения.
Ранее бетономешалка переехала пешехода на Западном в Ростове.