«Толпа гудит»: в Ростове сердечники часами ждут прием под кабинетом кардиолога в РОКБ

«Сейчас собираюсь идти за направлением на госпитализацию в местную поликлинику. Но порядок записи к врачу таков, что нужно ждать приема почти две недели. А ждать мне очень сложно. Я встала, позавтракала, и уже сил нет — прилегла отдохнуть. Полежу немного и тогда пойду. Врач у нас ушла в отпуск, но, надеюсь, в регистратуре сориентируют, что делать», — сокрушается Светлана.