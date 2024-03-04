«Толпа гудит»: в Ростове сердечники часами ждут прием под кабинетом кардиолога в РОКБ

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Светлана [имя изменено по ее просьбе — прим. редакции] рассказывает, что приезжала в областную больницу на Благодатной, 170 в Ростове по направлению из Донецка.
«Я выехала в шесть утра, учитывая большие пробки на трассе. В больнице была в районе 10.30. В регистратуре работало всего два окошечка. Толпа просто гудела. Люди с сердечными заболеваниями, плохо себя чувствуют и вынуждены долгое время проводить в очереди. У многих поднялось давление», — вспоминает Светлана.
По ее словам, на ожидание в очереди за талоном ушло порядка полутора часа.
«Но это было только начало. Дольше всего пришлось ждать под кабинетом врача. В итоге, на то, чтобы сдать анализы и уточнить диагноз потребовался почти целый день», — жалуется жительница Донецка.
Собеседница добавляет, что, согласно вердикту врачей, кардиостимулятор ставить ей пока рано. Но необходима госпитализация в больницу. Правда не в ростовскую, а в Каменск-Шахтинском — она ближе к родному городу.
«Сейчас собираюсь идти за направлением на госпитализацию в местную поликлинику. Но порядок записи к врачу таков, что нужно ждать приема почти две недели. А ждать мне очень сложно. Я встала, позавтракала, и уже сил нет — прилегла отдохнуть. Полежу немного и тогда пойду. Врач у нас ушла в отпуск, но, надеюсь, в регистратуре сориентируют, что делать», — сокрушается Светлана.
В РОКБ подтвердили, что большие очереди в кардиологическом отделении.
«Но мы же не искусственно создаем эти очереди! К сожалению, в связи с тем, что плохо организована помощь в районах, люди едут в Ростов в огромных количествах. И что делать? Приходится так, мы же никому не отказываем», — подчеркнули в РОКБ.
Ранее RostovGazeta сообщала, что на модернизацию Ростовской областной клинической больницы было потрачено свыше одного миллиарда рублей.