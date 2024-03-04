В Ростовской области запустили информацию о беспилотнике, который нашли в поле

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Автор заявил, что похожий на самолет беспилотник, дескать, нашли в Семикаракорском районе. Говорится, будто его обнаружил тракторист.
«Его обнаружил тракторист, когда вспахивал поле. Официального подтверждения информации нет», — говорится в публикации.
Добавим, что официальных комментариев не поступало, информация уточняется. Редакция направила вопрос о возможном инциденте в пресс-центр Ростовской области.
Ранее небольшой дрон стал причиной эвакуации школы №54 в Ростове-на-Дону. Тогда на территории нашли квадрокоптер, но кому он принадлежал, не раскрывалось.
До этого власти опровергли работу ПВО после мощного звука взрыва в донском регионе.