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Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Ростовчане заявили о найденном беспилотнике в Ростовской области

В Ростовской области запустили информацию о беспилотнике, который нашли в поле

4 марта 2024, 08:15
Фото: Иллюстрация / wikimedia.org
Ростовчане заявили о найденном беспилотнике в Ростовской области

Тракторист нашел большой беспилотник в Ростовской области

В Ростовской области в поле якобы обнаружили беспилотный летательный аппарат, сообщается в Telegram в группе «Это Ростов».

Автор заявил, что похожий на самолет беспилотник, дескать, нашли в Семикаракорском районе. Говорится, будто его обнаружил тракторист.

«Его обнаружил тракторист, когда вспахивал поле. Официального подтверждения информации нет», — говорится в публикации.

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Добавим, что официальных комментариев не поступало, информация уточняется. Редакция направила вопрос о возможном инциденте в пресс-центр Ростовской области.

Ранее небольшой дрон стал причиной эвакуации школы №54 в Ростове-на-Дону. Тогда на территории нашли квадрокоптер, но кому он принадлежал, не раскрывалось.

До этого власти опровергли работу ПВО после мощного звука взрыва в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотник#Семикаракорский район#Ростов#Дрон#Происшествия
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