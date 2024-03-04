Труп 18-летнего парня прибило к берегу реки в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
По информации издания, тело нашли утром 4 марта в парке имени Октября. Говорится, что его прибило к берегу реки.
«Следов насилия на трупе не обнаружили, молодой человек мог утонуть», — сказано в публикации.
Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее пожилой мужчина утонул во время рыбалки на реке Дон под Старочеркасской. Оказалось, что он упал в ледяную воду и на нем не было спасательного жилета.
До этого появилась информация, что в донском регионе утонули пять человек в 2024 году.