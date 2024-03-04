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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Труп 18-летнего парня прибило к берегу реки в Ростове-на-Дону

Труп 18-летнего парня прибило к берегу реки в Ростове-на-Дону

4 марта 2024, 12:25
Фото: 86.mchs.gov.ru
Труп 18-летнего парня прибило к берегу реки в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на берегу реки Темерник обнаружили тело 18-летнего парня, сообщает Donday.

По информации издания, тело нашли утром 4 марта в парке имени Октября. Говорится, что его прибило к берегу реки.

«Следов насилия на трупе не обнаружили, молодой человек мог утонуть», — сказано в публикации.

Пожилой мужчина утонул во время рыбалки на Дону под Старочеркасской
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Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее пожилой мужчина утонул во время рыбалки на реке Дон под Старочеркасской. Оказалось, что он упал в ледяную воду и на нем не было спасательного жилета.

До этого появилась информация, что в донском регионе утонули пять человек в 2024 году.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Река#Труп#Происшествия
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