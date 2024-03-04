Туристы стали массово селиться в больших квартирах в Ростове

Однако повысилась на 40% и стоимость аренды такого жилья. Сейчас сутки в трехкомнатной квартире в Ростове обойдутся в среднем в 3 500 рублей. Это одна из самых высоких цен среди других регионов РФ. Выше только в Калининградской области, Краснодарском крае, Крыме, обеих столицах и Подмосковье.