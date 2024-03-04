Туристы стали массово селиться в больших квартирах в Ростове

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
Эксперты отмечают, что люди активнее отдают предпочтение посуточной аренде трехкомнатных квартир. Их привлекает наличие собственной кухни, возможность взять с собой питомца и большее количество вариантов. Число предложений о посуточной сдаче трехкомнатных квартир в Ростовской области за год выросло на 30%.
Однако повысилась на 40% и стоимость аренды такого жилья. Сейчас сутки в трехкомнатной квартире в Ростове обойдутся в среднем в 3 500 рублей. Это одна из самых высоких цен среди других регионов РФ. Выше только в Калининградской области, Краснодарском крае, Крыме, обеих столицах и Подмосковье.
Ранее эксперт Усачева назвала ростовчанам важные факторы при выборе квартиры.