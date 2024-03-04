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Published Сегодня, 07:35

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В Ростове стали активнее арендовать трехкомнатные квартиры

Туристы стали массово селиться в больших квартирах в Ростове

4 марта 2024, 07:35
Фото: pxhere.com
В Ростове стали активнее арендовать трехкомнатные квартиры
Посуточная аренда трехкомнатных квартир подорожала в Ростовской области на 40%, рассказали RostovGazeta аналитики «Авито Недвижимости».

Эксперты отмечают, что люди активнее отдают предпочтение посуточной аренде трехкомнатных квартир. Их привлекает наличие собственной кухни, возможность взять с собой питомца и большее количество вариантов. Число предложений о посуточной сдаче трехкомнатных квартир в Ростовской области за год выросло на 30%.

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Однако повысилась на 40% и стоимость аренды такого жилья. Сейчас сутки в трехкомнатной квартире в Ростове обойдутся в среднем в 3 500 рублей. Это одна из самых высоких цен среди других регионов РФ. Выше только в Калининградской области, Краснодарском крае, Крыме, обеих столицах и Подмосковье.

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