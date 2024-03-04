В Москве задержали мужчину, избившего жителя Подмосковья

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Грубый разговор между двумя мужчинами стал причиной конфликта, который разразился перед многочисленными свидетелями. Один из участников нанес оппоненту сильный удар, в результате которого потерпевший потерял сознание, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Состояние пострадавшего оказалось настолько серьезным, что его срочно доставили в больницу. В связи с этим случаем правоохранительные органы возбудили уголовное дело. На данный момент подозреваемого решением суда поместили под стражу.