В Москве задержали мужчину, избившего жителя Подмосковья

В центре Москвы был задержан 29-летний мужчина, который жестоко избил жителя Подмосковья до потери сознания. Согласно информации от «МВД Медиа», инцидент произошел рядом с одним из баров.