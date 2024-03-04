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Published Сегодня, 08:03

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Updated Сегодня, 08:05

В Москве задержали мужчину, избившего жителя Подмосковья

4 марта 2024, 08:03
В центре Москвы был задержан 29-летний мужчина, который жестоко избил жителя Подмосковья до потери сознания. Согласно информации от «МВД Медиа», инцидент произошел рядом с одним из баров.

Грубый разговор между двумя мужчинами стал причиной конфликта, который разразился перед многочисленными свидетелями. Один из участников нанес оппоненту сильный удар, в результате которого потерпевший потерял сознание, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Состояние пострадавшего оказалось настолько серьезным, что его срочно доставили в больницу. В связи с этим случаем правоохранительные органы возбудили уголовное дело. На данный момент подозреваемого решением суда поместили под стражу.

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