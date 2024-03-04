В России растут цены на автомобильные запчасти

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
За период с января 2022 года по январь нынешнего года цены на эти запчасти для автомобилей марки Mercedes Benz выросли на 94,2%. У BMW рост составил 75,3%, а у Skoda — 83,5%, пишет pravda.ru.
Для японских автомобилей, популярных в России, таких как Toyota и Lexus, детали подорожали на более чем 40%, а для моделей ВАЗ/Lada — почти на 30%.
Представители страховой компании отметили, что учитывая рост цен на запчасти и страховку ОСАГО, все больше россиян стали осторожнее на дороге и реже сообщать о незначительных повреждениях, чтобы не ухудшить условия страхования по КАСКО.