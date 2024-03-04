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Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

В России растут цены на автомобильные запчасти

4 марта 2024, 06:17
Страховая компания «Росгосстрах» проанализировала изменение стоимости некоторых автомобильных запчастей за последнее время. В исследовании были учтены детали, которые чаще всего меняют после аварий, такие как лобовые стёкла, капоты, бамперы, крылья и фары.

За период с января 2022 года по январь нынешнего года цены на эти запчасти для автомобилей марки Mercedes Benz выросли на 94,2%. У BMW рост составил 75,3%, а у Skoda — 83,5%, пишет pravda.ru.

Для японских автомобилей, популярных в России, таких как Toyota и Lexus, детали подорожали на более чем 40%, а для моделей ВАЗ/Lada — почти на 30%.

Представители страховой компании отметили, что учитывая рост цен на запчасти и страховку ОСАГО, все больше россиян стали осторожнее на дороге и реже сообщать о незначительных повреждениях, чтобы не ухудшить условия страхования по КАСКО.

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