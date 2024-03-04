В Ростовской области наказали 20 человек за фейки об армии

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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По информации «Ведомости Юг», всего в суды поступили 22 материала о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ. В результате наказали 20 граждан.
По одному из дел материалы вернули, так как не хватало нужных документов. Еще по одному прекратили производство, так как отсутствовали основания для наказания.
По информации издания, общая сумма штрафов составила 745 тысяч рублей. На конец года из этой суммы взыскали 165 тысяч рублей.
Отмечается, что у 19 человек российское гражданство, еще один является иностранцем.
Ранее пенсионерка из Шахт получила пять лет за два репоста фейков об армии.