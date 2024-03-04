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В Ростовской области наказали 20 человек за фейки об армии

В Ростовской области наказали 20 человек за фейки об армии

4 марта 2024, 05:57
Фото: 1MI
В Ростовской области в минувшем году привлекли к ответственности 20 человек за распространение недостоверной информации о российской армии, сообщают СМИ.

По информации «Ведомости Юг», всего в суды поступили 22 материала о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ. В результате наказали 20 граждан.

По одному из дел материалы вернули, так как не хватало нужных документов. Еще по одному прекратили производство, так как отсутствовали основания для наказания.

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По информации издания, общая сумма штрафов составила 745 тысяч рублей. На конец года из этой суммы взыскали 165 тысяч рублей.

Отмечается, что у 19 человек российское гражданство, еще один является иностранцем.

Ранее пенсионерка из Шахт получила пять лет за два репоста фейков об армии.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Армия#Фейки#Происшествия
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