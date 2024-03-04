rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

В Ростовской области водители бегут из такси, пока суды наказывают за фейки об армии

В Ростовской области водители бегут из такси, пока суды наказывают за фейки об армии

4 марта 2024, 15:32
Фото: 1MI
В Ростовской области водители бегут из такси, пока суды наказывают за фейки об армии
Низкие заработки стали причиной оттока водителей из такси, тем временем суды Ростовской области наказали 20 человек за фейки об армии, а двое рабочих погибли во время ремонта моста в регионе.

«Водитель не найден»

«Яндекс» рассказал «Городу N» об оттоке водителей такси. Они уходят из компании ради более прибыльной работы. Также «Яндекс» назвал «драматическим» рост цен на машины и их обслуживание.

Вместе с тем спрос на услуги такси врос на 20%. Однако из-за дефицита водителей компания пошла на повышение стоимости поездок на 34%.

«Сравниваются цены декабря 2022 года — ноября 2023 года с аналогичным периодом 2021–2022 годы. За это время цена выросла с 15 до 20 рублей», — заявили в «Яндексе».

Ростовские водители бегут из такси из-за низких заработков
Узнать подробнее

Суды за фейки об армии

В прошлом году за распространение недостоверной информации о ВС РФ в Ростовской области осудили 20 человек. Всего в суды региона поступили 22 материала о дискредитации ВС РФ, уточняют «Ведомости Юг».

Сообщается, что по одному из дел материалы вернули, так как не хватало нужных документов. Еще по одному прекратили производство, так как отсутствовали основания для наказания.

Общая сумма штрафов, выписанных осужденным, составила 745 тысяч рублей. На конец года из этой суммы взыскали лишь 165 тысяч рублей.

Также известно, что из 20 осужденных есть один иностранец, остальные — граждане РФ.

Общая сумма штрафов, выписанных осужденным, составила 745 тысяч рублей. На конец года из этой суммы взыскали лишь 165 тысяч рублей.Общая сумма штрафов, выписанных осужденным, составила 745 тысяч рублей. На конец года из этой суммы взыскали лишь 165 тысяч рублей.
Общая сумма штрафов, выписанных осужденным, составила 745 тысяч рублей. На конец года из этой суммы взыскали лишь 165 тысяч рублей.
Фото: 1MI
В Ростовской области наказали 20 человек за фейки об армии
Узнать подробнее

Трагедия на мосту

В прокуратуре Ростовской области поделились подробностями трагедии во время ремонта моста через реку Чмутовую в Азовском районе. Там в ходе работ погибли два человека.

Уточняется, что во время реконструкции обрушились балки пролета моста. Двое работавших там мужчин получили травмы, несовместимые с жизнью. Известно, что погибшие в момент обрушения демонтировали строительные конструкции.

Сейчас прокуратура проверяет соблюдение закона в сфере охраны труда. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также:
Итоги недели: ростовчан пугают упавшие дроны, а ямы на М-4 будут убирать через судРостовские водители бегут из такси из-за низких заработковВ Ростовской области наказали 20 человек за фейки об армии
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд#Азовский район#СВО#Транспорт#Ремонт#Дороги#Военные#Происшествия
Подпишитесь
Жителей Ростовской области будут штрафовать за фекалии животных
Сегодня, 15:31
Минута проезда в такси в Ростове стала стоить 20 рублей
Сегодня, 14:33
Запрет на вылов редкой рыбы шемаи могут снять в Ростовской области
Сегодня, 13:04
Будто в бассейне купались: ростовчане заявили об огромных суммах в платежках за воду
Сегодня, 12:16
Житель Ростовской области продает питомник с туями за 40 миллионов
Сегодня, 15:45