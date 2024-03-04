В Ростовской области водители бегут из такси, пока суды наказывают за фейки об армии

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
«Яндекс» рассказал «Городу N» об оттоке водителей такси. Они уходят из компании ради более прибыльной работы. Также «Яндекс» назвал «драматическим» рост цен на машины и их обслуживание.
Вместе с тем спрос на услуги такси врос на 20%. Однако из-за дефицита водителей компания пошла на повышение стоимости поездок на 34%.
«Сравниваются цены декабря 2022 года — ноября 2023 года с аналогичным периодом 2021–2022 годы. За это время цена выросла с 15 до 20 рублей», — заявили в «Яндексе».
В прошлом году за распространение недостоверной информации о ВС РФ в Ростовской области осудили 20 человек. Всего в суды региона поступили 22 материала о дискредитации ВС РФ, уточняют «Ведомости Юг».
Сообщается, что по одному из дел материалы вернули, так как не хватало нужных документов. Еще по одному прекратили производство, так как отсутствовали основания для наказания.
Общая сумма штрафов, выписанных осужденным, составила 745 тысяч рублей. На конец года из этой суммы взыскали лишь 165 тысяч рублей.
Также известно, что из 20 осужденных есть один иностранец, остальные — граждане РФ.
В прокуратуре Ростовской области поделились подробностями трагедии во время ремонта моста через реку Чмутовую в Азовском районе. Там в ходе работ погибли два человека.
Уточняется, что во время реконструкции обрушились балки пролета моста. Двое работавших там мужчин получили травмы, несовместимые с жизнью. Известно, что погибшие в момент обрушения демонтировали строительные конструкции.
Сейчас прокуратура проверяет соблюдение закона в сфере охраны труда. Возбуждено уголовное дело.