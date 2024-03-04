Водителей грузовиков назвали виновниками огромных ям на М-4 в Ростовской области

Власти обратили внимание, что чаще всего штрафы выписывали в начале прошлой осени. Затем водители фур стали «массово скрывать» номера транспортных средств при проезде автоматических пунктов взвешивания. В правительстве заявили, что изучат, как справляются с такими нарушениями со стороны водителей в других регионах и переймут полезный опыт.