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Posted Вчера, 18:44

Published Вчера, 18:44

Modified Вчера, 18:46

Updated Вчера, 18:46

В плачевном состоянии трассы М-4 «Дон» виноваты большегрузные машины

Водителей грузовиков назвали виновниками огромных ям на М-4 в Ростовской области

4 марта 2024, 18:44
Фото: 1MI
В плачевном состоянии трассы М-4 «Дон» виноваты большегрузные машины
В плачевном состоянии трассы М-4 «Дон» виноваты большегрузные машины, заявили в правительстве Ростовской области.

Власти снова обсудили ремонтные работы на федеральной трассе. Ямы там не могу залатать уже несколько месяцев. «Автодор» снова продлил сроки ремонта из-за появления новых выбоин.

«Автодор» вновь сорвал сроки ремонта М-4 в Ростовской области. Рассказываем, почему
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Главными виновниками плачевного состояния трассы в правительстве региона назвали грузовики, выезжающие на дорогу с перегрузом. Только в прошлом году за перегруз оштрафовали 777 водителей. В этом году количество штрафов перевалило за сотню.

Власти обратили внимание, что чаще всего штрафы выписывали в начале прошлой осени. Затем водители фур стали «массово скрывать» номера транспортных средств при проезде автоматических пунктов взвешивания. В правительстве заявили, что изучат, как справляются с такими нарушениями со стороны водителей в других регионах и переймут полезный опыт.

Тем временем прокуратура виновником ям на федеральной трассе назвала «Автодор». Надзорное ведомство подало иск к компании, чтобы та ускорилась с ремонтными работами.

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