Водителей грузовиков назвали виновниками огромных ям на М-4 в Ростовской области

Posted Вчера, 18:44
Published Вчера, 18:44
Modified Вчера, 18:46
Updated Вчера, 18:46
Власти снова обсудили ремонтные работы на федеральной трассе. Ямы там не могу залатать уже несколько месяцев. «Автодор» снова продлил сроки ремонта из-за появления новых выбоин.
Главными виновниками плачевного состояния трассы в правительстве региона назвали грузовики, выезжающие на дорогу с перегрузом. Только в прошлом году за перегруз оштрафовали 777 водителей. В этом году количество штрафов перевалило за сотню.
Власти обратили внимание, что чаще всего штрафы выписывали в начале прошлой осени. Затем водители фур стали «массово скрывать» номера транспортных средств при проезде автоматических пунктов взвешивания. В правительстве заявили, что изучат, как справляются с такими нарушениями со стороны водителей в других регионах и переймут полезный опыт.
Тем временем прокуратура виновником ям на федеральной трассе назвала «Автодор». Надзорное ведомство подало иск к компании, чтобы та ускорилась с ремонтными работами.