Военный эксперт назвал преимущества танка Т-14 «Армата»

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
В беседе с журналистами NEWS.ru, эксперт отметил, что в первую очередь танк «Армата» имеет универсальную боевую платформу, из которой можно изготавливать различные виды вооружений, например «Армату», «Бумеранг» и «Курганец-25»
Вместе с тем, по словам Клинцевича, ряд конструктивных элементов танка требуют серьезных изменений, поскольку использование беспилотников полностью изменило принципы ведения боевых действий.
Он уточнил, что такая дорогая техника, как «Армата», может быть достаточно легко быть выведена из строя дешевым дроном.