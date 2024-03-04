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Posted Сегодня, 15:41

Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

Военный эксперт назвал преимущества танка Т-14 «Армата»

4 марта 2024, 15:41
Военный эксперт Андрей Клинцевич заявил, что новейший танк Т-14 «Армата» может передвигаться в беспилотном режиме. Кроме того, эта машина оснащена мощной информационной системой.

В беседе с журналистами NEWS.ru, эксперт отметил, что в первую очередь танк «Армата» имеет универсальную боевую платформу, из которой можно изготавливать различные виды вооружений, например «Армату», «Бумеранг» и «Курганец-25»

Вместе с тем, по словам Клинцевича, ряд конструктивных элементов танка требуют серьезных изменений, поскольку использование беспилотников полностью изменило принципы ведения боевых действий.

Он уточнил, что такая дорогая техника, как «Армата», может быть достаточно легко быть выведена из строя дешевым дроном.

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