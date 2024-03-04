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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Популяцию уникальной рыбы смогли восстановили в Ростовской области

Запрет на вылов редкой рыбы шемаи могут снять в Ростовской области

4 марта 2024, 13:04
Фото: azniirkh.vniro.ru
Популяцию уникальной рыбы смогли восстановили в Ростовской области
Из Красной книги Ростовской области могут исключить азово-черноморскую шемаю, сообщили в правительстве региона.

Ученые провели исследование, чтобы установить запасы и места обитания шемаи в бассейне реки Дон. Исследование показало, что в водоеме удалось восстановить популяцию некогда редкой рыбы.

В Минприроды обратили внимание, что на ситуации благоприятно сказался выпуск в Дон молоди шемаи. Она повлияла на рост популяции и спасла вид от вымирания.

В ростовские реки вернулась шемая
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В конце этого года будет опубликована новая редакция Красной книги из Ростовской области. Если из нее исключат шемаю, то по всей видимости будет снято ограничение на ее вылов в реке Дон.

Ранее зоолог Тихонов объяснил, куда из водоемов Ростовской области пропала крупная рыба.

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