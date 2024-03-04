Запрет на вылов редкой рыбы шемаи могут снять в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Ученые провели исследование, чтобы установить запасы и места обитания шемаи в бассейне реки Дон. Исследование показало, что в водоеме удалось восстановить популяцию некогда редкой рыбы.
В Минприроды обратили внимание, что на ситуации благоприятно сказался выпуск в Дон молоди шемаи. Она повлияла на рост популяции и спасла вид от вымирания.
В конце этого года будет опубликована новая редакция Красной книги из Ростовской области. Если из нее исключат шемаю, то по всей видимости будет снято ограничение на ее вылов в реке Дон.
Ранее зоолог Тихонов объяснил, куда из водоемов Ростовской области пропала крупная рыба.