Жильцам дома на Нариманова в Ростове могут разрешить забрать вещи. Но есть нюанс

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Жители многострадальной пятиэтажки снова попросили властей дать возможность зайти внутрь и забрать свои вещи. Однако глава городской управы Алексей Логвиненко со ссылкой на экспертов напомнил, что заходить в дом опасно для жизни, так как он может рухнуть в любой момент. Сейчас входы туда заварили.
Но ситуация может измениться весной, когда окончательно потеплеет. Дом, по словам Логвиненко, вновь будут обследовать.
«Мы видим, что сегодня стекла трещат [в доме]. Но мы понимаем, что была зима, мы видим, что идет большое водное подтопление. Посмотрим, что будет чуть попозже, когда потеплеет. Возможно, что-то будет с грунтами. Эксперт посмотрит. Сегодня по заключению экспертной организации любой заход туда представляет опасность для жизни и здоровья граждан», — заявил Логвиненко.
Жильцы в свою очередь предложили пускать их внутрь по одному и в сопровождении спасателей.
«Это крик души, вы понимаете? Остаться без ничего: без жилья, без имущества, без документов», — пожаловались собственники.
Ранее несогласным с выплатами жильцам дома на Нариманова в Ростове предложили судиться.