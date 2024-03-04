Жильцам дома на Нариманова в Ростове могут разрешить забрать вещи. Но есть нюанс

«Мы видим, что сегодня стекла трещат [в доме]. Но мы понимаем, что была зима, мы видим, что идет большое водное подтопление. Посмотрим, что будет чуть попозже, когда потеплеет. Возможно, что-то будет с грунтами. Эксперт посмотрит. Сегодня по заключению экспертной организации любой заход туда представляет опасность для жизни и здоровья граждан», — заявил Логвиненко.