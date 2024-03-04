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Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Жильцам дома на Нариманова в Ростове могут разрешить забрать вещи. Но есть нюанс

Жильцам дома на Нариманова в Ростове могут разрешить забрать вещи. Но есть нюанс

4 марта 2024, 13:49
Фото: rostovgazeta.ru
Жильцам дома на Нариманова в Ростове могут разрешить забрать вещи. Но есть нюанс

Жильцам дома на Нариманова в Ростове могут разрешить забрать вещи

Сейчас заходить в обрушившейся дом на Нариманова в Ростове опасно для жизни, напомнил на встрече с жителями градоначальник Алексей Логвиненко.

Жители многострадальной пятиэтажки снова попросили властей дать возможность зайти внутрь и забрать свои вещи. Однако глава городской управы Алексей Логвиненко со ссылкой на экспертов напомнил, что заходить в дом опасно для жизни, так как он может рухнуть в любой момент. Сейчас входы туда заварили.

Жильцы обрушившегося дома на Нариманова в Ростове не могут забрать свои вещи
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Но ситуация может измениться весной, когда окончательно потеплеет. Дом, по словам Логвиненко, вновь будут обследовать.

«Мы видим, что сегодня стекла трещат [в доме]. Но мы понимаем, что была зима, мы видим, что идет большое водное подтопление. Посмотрим, что будет чуть попозже, когда потеплеет. Возможно, что-то будет с грунтами. Эксперт посмотрит. Сегодня по заключению экспертной организации любой заход туда представляет опасность для жизни и здоровья граждан», — заявил Логвиненко.

Жильцы в свою очередь предложили пускать их внутрь по одному и в сопровождении спасателей.
Видео: rostovgazeta.ru

Жильцы в свою очередь предложили пускать их внутрь по одному и в сопровождении спасателей.

«Это крик души, вы понимаете? Остаться без ничего: без жилья, без имущества, без документов», — пожаловались собственники.

Ранее несогласным с выплатами жильцам дома на Нариманова в Ростове предложили судиться.

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